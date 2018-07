Ook tweede meesterbrein kluisjesroof Oudenbosch in beeld

De recherche heeft een nieuwe verdachte in beeld voor de kluisjesroof in Oudenbosch. Het gaat om een voormalig medewerker van het beveiligingsbedrijf EBN. De politie denkt dat hij één van de twee mannen is die miljoenen buitmaakte bij de grootste roof ooit in Nederland. Dat meldt BN DeStem. Twee handlangers staan vandaag voor de rechter.

In totaal zijn er vier mensen betrokken bij de miljoenenroof. Twee uitvoerders en twee handlangers, die van binnenuit de dieven hielpen. Eén van de twee uitvoerders was al bekend bij de politie, maar nu denken ze ook te weten wie de andere dader is. Beide uitvoerders zouden oud-werknemers van het beveiligingsbedrijf zijn. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen BN DeStem. Van beide ontbreekt tot nu toe elk spoor.

ZIE OOK: Zo ging de kluisjesroof in Oudenbosch in zijn werk

De twee uitvoerders werden geholpen door beveiligers van het bedrijf dat de Rabobank in Oudenbosch beveiligde. De twee beveiligers staan vandaag voor de rechtbank in Breda.

Eind april werden de medewerkers gearresteerd

De twee mannen werkten beide voor beveiligingsbedrijf EBN.

Grootste roof ooit

In het weekend van 3 en 4 maart werden zeshonderd kluisjes leeggeroofd bij het Rabobankfiliaal. De dieven stalen miljoenen aan geld, sieraden en goud uit de kluisjes.

Pas op de maandag erna werd ontdekt dat de kluisjes in de kelder van de Rabobank waren leeggeroofd.

'Het gaat nog maanden duren'

De dieven lieten ongeveer vijfduizend items achter in de kluisruimte. Onder andere sieraden, munten en documenten. Alles moest worden onderzocht, om erachter te komen wat in welke kluis hoorde. In juli mochten de eigenaren van de kluisjes bij de bank langskomen om te zien wat er nog in hun kluisjes zat. De eigenaren kunnen de achtergelaten spullen claimen door te bewijzen dat het van hen is, bijvoorbeeld met aankoopbewijzen. "Ook worden er gesprekken gevoerd waarbij we vragen wat er in iemands kluis zat. Op basis daarvan kijken we hoe aannemelijk het is dat iets van iemand is", zegt een woordvoerder van de bank.

De Rabobank is inmiddels begonnen met het uitkeren van de eerste claims. "De reacties zijn goed. We wisten dat het een lang traject zou worden, want het is complex. Ook voor ons." Volgens de Rabobank duurt het nog maanden. Wel hebben ze met alle gedupeerden een eerste gesprek gevoerd.

Inside job

Vanaf het begin hield de politie er rekening mee dat de daders hulp hadden gehad van binnenuit. De kluiskraak was goed voorbereid en professioneel uitgevoerd.

De beveiligingscamera's waren gemanipuleerd en de rovers wisten precies hoeveel tijd ze hadden om toe te slaan.

Beveiligingsbedrijven hebben hun handen vol aan het screenen van personeel in risicoberoepen. Maar toch gaat het nog vaak mis.

Meer op rtlnieuws.nl: