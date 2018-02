Omwonenden vliegveld Maastricht vangen bot: zwaar vrachtverkeer gaat door

Een belangenvereniging die de uitbreiding van het vliegveld Maastricht Aachen wil tegengaan ving vanochtend bot bij de rechtbank in Den Haag. De stichting verzet zich tegen het gebruik van de hele startbaan op het vliegveld.

Het conflict gaat om welk deel van de start- en landingsbaan er nou eigenlijk gebruikt mag worden. Officieel mag er 2500 meter worden gebruikt, van de in totaal 2750 meter lange baan.

Het vliegveld en de provincie willen graag dat de gehele baan gebruikt kan worden, omdat er daardoor grotere (vracht)vliegtuigen kunnen landen en opstijgen.

Nieuw besluit in de maak

Omdat er een nieuw luchthavenbesluit in de maak is, waarna de volledige baan toch gebruikt mag worden, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen de inspectie gevraagd om niet meer te handhaven op overtredingen van de 2500-meter-richtlijnt.

Het luchthavenbesluit heeft vertraging opgelopen omdat vorig jaar bleek dat bij de berekening van de geluidsoverlast fouten waren gemaakt, net als bij vliegveld Lelystad.

Ander loket

Om het gedogen van de extra 250 meter baan mogelijk te maken is op 6 december een tijdelijke beleidsmaatregel ingesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De stichting is ervan overtuigd dat het besluit om niet te handhaven onrechtmatig is en dat omwonenden van het vliegveld daar mogelijk schade en hinder van ondervinden. Maar áls zij al een punt hebben, moeten ze daarvoor niet bij de voorzieningenrechter zijn, oordeelde de rechter.

Bestuursrechter

Die verklaarde de eiser dan ook niet ontvankelijk. Volgens de voorzieningenrechter kan de klager namelijk gewoon haar recht halen bij de bestuursrechter, die daarvoor bedoeld is.

De rechter geeft toe dat het niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen het tijdelijk besluit zelf, maar het is wel mogelijk om een zogenoemd handhavingsverzoek in te dienen bij de ILT en tegen de beslissing daarop kan weer beroep aangetekend worden.

De eiseres moet de 1442 euro aan gemaakte proceskosten betalen.