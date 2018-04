Omwonenden Schiphol: 'Eerst beloftes nakomen, dan pas weer uitbreiden'

Omwonenden van Schiphol verzetten zich tegen elke uitbreiding van Schiphol zolang eerdere beloftes niet worden nagekomen. Eerst moeten tienduizenden vakantievluchten worden verplaatst naar Lelystad.

Dat schrijft Trouw vandaag. Volgens de krant verhardt het verzet tegen Schiphol.

De verwachting is dat de vakantievluchten pas in 2023 naar Lelystad gaan. Tot die tijd willen omwonenden dat het maximum aantal vluchten van Schiphol niet verder stijgt. Dat aantal ligt nu op 500.000, maar daar zit de luchthaven al bijna op. Het vliegveld zou dan dus niet verder kunnen groeien.

'Over ons lijk'

Woordvoerder Matt Poelmans gaat zelfs nog verder. "Een paar duizend vliegbewegingen van Schiphol naar Lelystad verplaatsen biedt geen soelaas. Pas als er 45.000 starts en landingen zijn verplaatst, willen wij praten over het verhogen van het vliegplafond op Schiphol."

De afspraak om vluchten te verplaatsen werd al in 2008 gemaakt, maar is nog niet ingelost. Volgens Poelmans is dat niet de enige geschonden afspraak. "Van glijvluchtlandingen, geluidsarme startprocedures en minder nachtvluchten is weinig terechtgekomen."

Verder doorgroeien zal dus niet zo makkelijk zijn voor Schiphol. De omwonenden zijn bang dat de ruimte dan wordt 'verspild' aan vakantievluchten. "Over ons lijk", zegt Poelmans.