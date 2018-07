'OM moet mogelijk tienduizenden flitsboetes A29 terugbetalen'

Een automobilist vocht met succes zijn snelheidsovertreding op de A29 bij Heinenoord aan bij de rechter. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of tienduizenden andere weggebruikers ook onterecht zijn bekeurd en of alle flitsboetes moeten worden terugbetaald.

Het Openbaar Ministerie moet de automobilist 113 euro terugbetalen. Volgens de rechter werd de man ten onrechte geflitst bij hectometerpaal 14.7 op de A29, omdat door de kromming in de weg de radarmeting onmogelijk juist kan zijn.

Dit vonnis kan betekenen dat tienduizenden soortgelijke bekeuringen ongeldig zijn, zegt advocaat verkeersrecht Hans van Riet tegen het AD. Het totaalbedrag aan terugbetalingen kan oplopen tot enkele miljoenen euro's.

Kritiek op flitslocatie

Nergens in Nederland stond een flitser vaker op dezelfde plek als op de A29 bij Heinenoord: meer dan dertig keer. Agenten uitten vorig jaar in het AD al felle kritiek op de flitslocatie vanwege de kromming in de weg. Zij noemden die hotspot 'een regelrechte melkkoe'.

Het OM beraadt zich nog of het alle boetes terugbetaalt of in beroep gaat. Dat is afhankelijk van de exacte plaats van de flitspaal. Is er geflitst bij hectometerpaal 14.7, dan is de meting onnauwkeurig en de boete onterecht. Maar bij palen 14.6 en 14.8 is de kromming minder en de meting wél volgens de regels.

