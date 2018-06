Oliebollen-, haring- en friettest van AD gaan prullenbak in

Er komt nooit meer een AD oliebollentest, haringtest of friettest. Dat laat hoofdredacteur Hans Nijenhuis weten. "Over smaak valt namelijk, zo bleek vorig jaar, wel degelijk te twisten. Te veel wat ons betreft."

De testen van het AD kwamen vorig jaar onder een vergrootglas te liggen toen er werd getwijfeld aan de objectiviteit van de keurmeesters. Bovendien waren de commentaren soms wel erg onsympathiek.

Recensies snoeihard

Nijenhuis: "Bij de oliebollentest wisten de bakkers die zichzelf voor de test opgaven wel van te voren dat de keurmeesters langs zouden komen, de anderen niet. En ook daar waren onze woorden over de bakkers die onderaan eindigden snoeihard."

Het AD stopte afgelopen jaar al met het publiceren van de zaken met de slechtste oliebollen. Dat deden ze in 2016 wél, en toen kwam Alfred Kroeze uit Amsterdam er niet goed vanaf. Hij scoorde een 4,5 en barstte voor de camera van AT5 in tranen uit. "Het is alsof er een familielid is overleden", zei hij toen.

Zijn eerdere interview met AT5:

