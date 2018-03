Nuon mag eerste subsidievrije windpark in Noordzee gaan bouwen

Nuon mag het eerste Nederlandse windmolenpark op zee gaan bouwen waar geen euro subsidie aan te pas komt. Een wereldprimeur, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. "Zou houden we de energietransitie betaalbaar", aldus minister Eric Wiebes.

Er hadden zich meerdere gegadigden gemeld om het nieuwe windpark voor de kust bij Noordwijk uit eigen zak te betalen. De vergunning is toegekend aan Nuon dochter Chinook.

Nuon versloeg het Noorse Statoil, het Duitse Innogy en een consortium met onder meer Van Oord en Eneco. De bouw van het windpark, dat vanaf 2022 een miljoen huishoudens van stroom moet voorzien, kost miljarden. Het moederbedrijf van Nuon, het Zweedse Vattenfall, heeft al windparken op zee in Zweden, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

'Op koers'

Het kabinet wil de komende jaren vijf windmolenparken op zee bouwen om te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs en ligt volgens eigen zeggen 'op koers'. In een persbericht zegt het ministerie dat 'de kostprijs voor wind op zee de afgelopen jaren spectaculair is gedaald'.

Dat bedrijven zonder subsidie toekunnen is 'sneller dan verwacht', aldus Wiebes bij de overhandiging van de vergunning aan Vattenfall. De primeur 'geeft vertrouwen voor toekomstige tenders'', maar is geen garantie dat ook volgende aanbestedingen het zonder subsidie afkunnen, waarschuwt Wiebes.

Energietransitie

Vattenfall-topman Magnus Hall vindt het 'een grote eer voor ons om met dit project bij te dragen aan de Nederlandse energietransitie'. "We hebben eerder aangekondigd dat we van plan zijn om tussen 2017 en 2018 meer dan 1,5 miljard euro te investeren in duurzame projecten in Noordwest-Europa. Nederland is een belangrijke markt voor ons.''

