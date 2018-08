Nu al meer dan 200 overtredingen van sproeiverbod

Waterschappen hebben in de afgelopen weken 212 gevallen van illegaal sproeien geconstateerd. In 176 gevallen bleef het bij een waarschuwing, 36 bedrijven kregen een boete. Vaak omdat ze ook na een waarschuwing doorgingen met illegaal beregenen. Zo’n boete is 1500 euro.

Met name boeren overtreden het verbod. Dat blijkt uit cijfers die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft opgevraagd bij twaalf waterschappen.

Vanwege de droogte geldt daar een verbod om grond- en/of oppervlaktewater te gebruiken. Het waterpeil is daar inmiddels namelijk zo laag dat het dodelijk is voor planten en dieren en kades en oevers kun beschadigen.

Dwangsom 27.000 euro

Voor enkele bedrijven was dit onvoldoende afschrikwekkend. In het oosten van Drenthe en Overijssel bleven enkele boomkwekerijen ook na een boete het verbod overtreden, vertelt Rob Spit van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap overweegt zwaardere maatregelen.

In Noord-Brabant hebben ze die al moeten nemen. Eén bedrijf in het waterschap De Dommel kreeg een dwangsom opgelegd. Die kan flink oplopen. Voor elke volgende overtreding betaalt het bedrijf nu 27.000 euro, aldus een woordvoerder.

Vrachtwagens vol water

Hans Engberink van Boomkwekerij Slangenbeek kreeg alleen een boete van 1500 euro, omdat hij water haalde uit een beek waar dat niet mocht. Een dwangsom wil hij niet riskeren. Hij besproeit zijn bomen nu met water uit het Twentekanaal, vijftien kilometer verderop.

Drie vrachtwagens rijden af en aan om het water naar zijn kwekerij te brengen. Dat kost hem ongeveer 30.000 euro per week. Hij moet wel, zo rekent hij voor. "We zitten met omzetten in de volle grond van 60.000 tot 120.000 euro per hectare. Er staat zoveel waarde, je hebt er zoveel geld in gestoken, zoveel kosten in gehad: je moet je product in leven houden."

Beken vallen droog

Daarom wordt er, ondanks het verbod en het risico op een boete, nog steeds illegaal gesproeid. De gevolgen daarvan zijn al goed te zien, stelt Maikel Noordam van waterschap Vechtstromen. In diverse beken staat amper nog tien centimer aan water. "Valt zo'n beek droog, dan gaat alles wat er in leeft, zoals vissen, dood."

Ondanks de ruim tweehonderd overtredingen vinden de waterschappen dat het verbod over het algemeen goed wordt nageleefd.