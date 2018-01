NS: treinen rijden zo goed als normaal

De treinen rijden vandaag nagenoeg volgens dienstregeling. Dat verwacht de NS. Op sommige trajecten worden nog herstelwerkzaamheden verricht.

Reizigers moeten nog wel rekening houden met kortere treinen of inzet van bussen. De NS adviseert de reizigers om kort voor vertrek de Reisplanner te gebruiken.

Geen treinen in hele land

Op de trajecten Leiden-Schiphol, Arnhem-Zutphen en tiel-Geldermalsen wordt nog gewerkt. "Onze prognoses zijn dat in de loop van de ochtend alle problemen zijn opgelos", zegt een woordvoerder van NS.

Donderdag lag het treinverkeer stil als gevolg van de storm. Dat duurde vanaf de ochtend vrijwel de hele dag in bijna het hele land. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de NS met bussen in plaats van treinen.

De NS waarschuwt dat er veel 'lastminutewijzigingen' kunnen zijn. Daardoor kan de informatie in de NS-reisplanner onvolledig zijn. Reizigers wordt geadviseerd op stations te letten op de omroepberichten.

