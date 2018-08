NS: spoorchaos rond Amsterdam en Schiphol houdt hele avond aan

Door een grote storing in de besturingssystemen van het treinverkeer rijden er geen treinen rondom Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving. De NS zegt dat de gevolgen van de storing nog de hele avond aanhouden. Er worden geen bussen ingezet.

De NS raadt reizigers aan om niet de trein te nemen in de regio Amsterdam. "Er is geen alternatief vervoer voorhanden. Het is nu gewoon even pech hebben als reiziger", laat een woordvoerder weten.

Duizenden gestrande reizigers na grote storing Amsterdam, treinverkeer ligt plat:

Amsterdam: door een grote sein- en wisselstoring rijden er geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol Airport en stations in de omgeving. https://t.co/axyyfHaEPO #Asd — NS online (@NS_online) August 21, 2018

Op het station in Amsterdam wordt gratis koffie en thee uitgedeeld voor de gestrande reizigers.

Dief in spoortunnel

Eerder op de avond werd het treinverkeer rondom Schiphol stilgelegd doordat een dief een spoortunnel was ingevlucht. De politie hield daarbij een 21-jarige man aan.

Op Twitter stromen inmiddels de berichten binnen van reizigers die geen kant op kunnen.

Alle beschikbare NS-medewerkers worden aangeklampt, maar die kunnen de gestrande reizigers ook niet echt verder helpen. #storing #ns pic.twitter.com/7HvLir82rn — Roxanne Vis (@roxannetweet) August 21, 2018

Flinke rijen bij de informatiebalies op Amsterdam CS pic.twitter.com/QfiLp3anlU — Roxanne Vis (@roxannetweet) August 21, 2018

Geen trein van en naar Amsterdam Centraal. Eettentjes doen goede zaken. pic.twitter.com/0RSOI6AsO5 — Lynn Stroo (@Lynnsius) August 21, 2018

Na de persoon die de tunnel inrende zijn de systemen van de verkeersleiding op hol geslagen, roept men hier net om. daarom nog steeds geen treinen vanaf Schiphol. #schipholtunnel #trein #amsterdam pic.twitter.com/TdjuFd1BOD — Nick Renooij (@NickRenooij) August 21, 2018

Al bijna 90 minuten vast op/bij station Schiphol; jammer dat er geen binnenlandse vluchten zijn. @ns_online — Margriet Palm (@margrietpalm) August 21, 2018