NS roept reizigers op: vermijd Amsterdam CS

De NS roept treinreizigers op het centraal station van Amsterdam te mijden. Door het steekincident eerder op de dag rijden er veel minder treinen, waardoor het enorm druk is op het station.

De politie heeft bovendien bij het onderzoek last van die drukte. Tot zeker 18.00 uur kunnen treinreizigers beter gebruik maken van omliggende stations.

Ook werd net bekend dat de twee mensen die bij de steekpartij gewond raakten, zwaargewond zijn. Eerder werd nog gezegd dat de verwondingen leken mee te vallen.

Toedracht onduidelijk

Over de toedracht van de steekpartij is nog steeds weinig duidelijk. Een onbekende man liep door de westbuis van het station, waar hij twee mensen neerstak. Onduidelijk is of hier een ruzie aan voorafging. De politie houdt met alle scenario's rekening: van een uit de hand gelopen ruzie tot een terreurdaad.

De dader liep na afloop weg en werd neergeschoten door de politie.

