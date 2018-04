Nog steeds vertragingen op Schiphol: 'Check online in en kom eerder'

Mensen die via Schiphol reizen, moeten nog steeds rekening houden met vertragingen bij incheckbalies en controles.

Het advies van Schiphol is online in te checken, je handbagage goed in te pakken en iets eerder te komen. Schiphol spreekt vanmorgen van 'een drukke, maar reguliere dag'.

"We zijn goed opgestart. Zo'n 5000 à 6000 passagiers die zondag zijn gestrand worden verspreid over de dag onder meer met extra vluchten naar de plek van hun bestemming gebracht", zegt een woordvoerder van de luchthaven. Door de meivakantie is het wel wat drukker dan op een normale maandag.

Staking streekvervoer

Over de oorzaak van de stroomstoring en de schuldvraag kan hij nog weinig zeggen. "Dat gaan we nu verder onderzoeken en analyseren. Zondag was al onze aandacht er op gericht om passagiers zoveel mogelijk naar hun bestemming te krijgen.''

Omdat maandag vandaag gestaakt in het streekvervoer, adviseert de Schiphol-woordvoerder reizigers de actuele vluchtinformatie te checken op schiphol.nl, de app of via de luchtvaartmaatschappij.

Enorme chaos

Door een grote stroomstoring in Amsterdam raakte gisteren het inchecksysteem van slag. Daardoor misten duizenden reizigers hun vlucht of konden ze pas veel later vertrekken.

De chaos was enorm. Schiphol riep mensen op niet naar het vliegveld te komen, de toegangswegen naar het vliegveld gingen dicht en er reden geen treinen meer.

Lopen langs snelweg

Mensen stapten al op de snelweg uit om met gezin en koffers dan maar te gaan lopen. Ook extra opgeroepen KLM-personeel strandde in de files.

Van de luchtvaartmaatschappijen had vooral KLM er veel last van: rond het middaguur waren zondag al zeker veertig Europese vluchten geschrapt. Op sociale media was Schiphol het gesprek van de dag. Vooral het lot van een hele familie die van oma's spaargeld op een cruise zou gaan, zorgde voor veel empathie.

Noodaggregaat

Schiphol onderzoekt wat er technisch precies is misgegaan. De luchthaven beschikt over een noodaggregaat, maar het kostte tijd om de systemen weer op gang te krijgen. Netbeheerder TenneT heeft overleg gehad met Schiphol.

Passagiers die door de problemen op Schiphol meer dan drie uur later op hun eindbestemming zijn gearriveerd, kunnen een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij, maar of zij geld gaan zien, is nog onduidelijk. "Het is een overmachtsituatie’’, zei een woordvoerster van KLM.

Chaos op Schiphol: 'balen dat onze vlucht niet gaat'

Door de stroomstoring was het gisteren chaotisch op Schiphol.

