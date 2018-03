'Nog steeds veel besmet kippenvlees uit Brazilië in ons eten'

Ondanks beloften over strengere controles belandt er nog steeds veel kippenvlees uit Brazilië op ons bord, waarschuwt voedselwaakhond Foodwatch. Daar zit mogelijk salmonella in, waar je ziek van kunt worden.

Afgelopen jaar kwamen er 339 salmonella-meldingen binnen over kippenvlees uit Brazilië bij RASFF, het Europese register waarin voedselveiligheidsproblemen worden gemeld. Ongeveer de helft daarvan komt uit Nederland.

Dat is opvallend, aangezien vorig jaar in Brazilië een grootschalige vleesfraude aan het licht kwam, waarna strengere controles werden afgesproken. Maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat weten dat maar 20 procent van al het Braziliaanse vlees dat we importeren, in het laboratorium wordt onderzocht. De overige 80 procent wordt alleen vluchtig bekeken, maar daarmee is salmonella niet vast te stellen.

Ziek door salmonella

En dat levert risico's op. "Van salmonella kun je ziek worden", vertelt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. "Dat geldt met name kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en zwangeren. Daarom moet je altijd voorzichtig met kip omgaan."

Daarnaast is er een ander risico aldus Van der Vossen, bij het bedrijf zelf. "Er kan kruisbestuiving optreden: salmonella kan overgaan van de besmette kip naar de schone kip. Bedrijven moeten daar heel waakzaam voor zijn en heel voorzichtig met de kip omgaan."

Vlees uit het buitenland

Nederland importeert 700.000 ton pluimveevlees uit het buitenland, blijkt uit cijfers over 2016 van Nepluvi, de branchevereniging van de pluimveeverwerkende industrie. Dat halen we vooral uit de landen om ons heen, zoals Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, maar ook uit Thailand en Brazilië. Uit Brazilië haalden we in 2016 nog 220.000 ton kippenvlees.

Dat vlees wordt bevroren naar Nederland vervoerd, en belandt dan in bijvoorbeeld kipnuggets, saté, paella en kipgerechten in de horeca. Vooral het kippenvlees in die producten kan onveilig zijn, waarschuwt Foodwatch.

Niet duidelijk waar vandaan komt

Wil je weten of de kip die je eet uit Brazilië komt, dan is dat behoorlijk lastig te checken. Op verpakkingen met verse kip staat meestal wel aangegeven waar het vandaan komt, maar op diepvriesproducten staat de afkomst van kip niet. En de kans is dus groot dat die uit Brazilië komt.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik laat in reactie weten vragen te stellen aan de Europese Commissie over de besmette kip. "Ik schrik hier enorm van en vraag me af welke maffiapraktijken er in Brazilië plaatsvinden. Het kan niet zo zijn dat wij in Europa hoge eisen stellen aan onze boeren en andere landen alles toelaten. Daarom ga ik vragen hoe wij dit gaan aanpakken."

Goed verhitten

Wil je het risico op ziek worden door besmette kip verkleinen, zorg dan dat je kip die je eet goed verhit. Salmonella gaat namelijk niet dood van bevriezing, maar wel van verhitting boven 75 graden, legt het Voedingscentrum uit.

Als het vlees dus bevroren aankomt in Nederland, kan de salmonella nog aanwezig zijn, maar na verhitting in de producten niet.

Handelsverdrag op komst

Foodwatch maakt zich zorgen over de hoeveelheid besmet vlees die op de Europese markt komt, en vreest dat dat alleen maar meer wordt als er een handelsverdrag komt tussen de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen en de EU. Daar wordt momenteel wordt onderhandeld.