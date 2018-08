Nog steeds 44.558 sjoemeldiesels op de Nederlandse wegen

Het is al bijna drie jaar geleden dat het dieselschandaal van Volkswagen aan het licht kwam, maar nog steeds rijden er tienduizenden sjoemeldiesels op de Nederlandse wegen. 44.558 wagens hebben nog steeds geen update gehad, blijkt uit een analyse van RTL Z.

Bijna 170.000 auto's in Nederland van het Volkswagen-concern waren uitgerust met een illegale software die de uitstoottests manipuleerde. Daardoor leek het alsof de auto's minder NOx-gassen uitstootten, terwijl er in het echt veel meer schadelijke gassen uit de uitlaat kwamen.

Geen oplossing in 2017

Begin 2016 werden de auto's teruggeroepen voor een update die ervoor zorgt dat de auto's wel echt uitstoten wat er in de boekjes staat, maar daar hebben nog steeds bijna 45.000 autobezitters geen gehoor aan gegeven, blijkt uit gegevens van de RDW die RTL Z analyseerde.

Dat is opmerkelijk, want het doel van Volkswagen was om uiterlijk eind 2017 alle auto's te hebben ontdaan van sjoemelsoftware. Toch is PON, de Nederlandse importeur van Volkswagens, niet ontevreden. Een woordvoerder wijst op de 121.000 auto's die wél zijn gerepareerd en schrijft dat Nederland gelijke tred houdt met de rest van Europa.

Seat, Audi, Skoda

Onder de terugroepactie vallen niet allen Volkswagen-modellen, maar ook auto's van dochterbedrijven Seat, Audi en Skoda.

De bulk van het aantal niet-gerepareerde auto's zijn nog altijd Volkswagens. 27.215 wagens hebben nog illegale software aan boord. Ruim 7.400 Skoda’s, 4.650 Seats en meer dan 5.200 Audi's zijn nog voorzien van sjoemelsoftware.

Kamervragen

Groenlinks-Kamerlid Suzanne Kröger noemt het aantal van bijna 45.000 sjoemeldiesels dat nog steeds op de weg rijdt 'zeer zorgelijk'. "Het is slecht voor het milieu en slecht voor de gezondheid. We voldoen in Nederland nog steeds niet aan de normen voor de luchtkwaliteit en dit draagt daar keihard aan bij", aldus Kröger.

Groenlinks kondigt aan Kamervragen te gaan stellen over het onderwerp om er bij de minister op aan te dringen om de terugroepactie verplicht te stellen. Wat Kröger betreft moet de update verplicht worden gesteld bij de APK.