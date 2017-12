Nieuwe dienstregeling NS, en 'beste reizigers' vervangt 'dames en heren'

Wie vanaf vandaag met de trein reist, wordt niet meer aangesproken op zijn of haar geslacht. De Nederlandse Spoorwegen veranderen vanaf dan de aanhef 'dames en heren' in de mededelingen op stations en in de trein in 'beste reizigers'.

Vandaag gaat ook de nieuwe dienstregeling van de NS in. Belangrijkste wijziging is de invoering van tienminutentrein tussen Utrecht en Eindhoven, waardoor reizigers elke dag profiteren van kortere wachttijden en meer kans op een zitplaats.

Verder komen er extra treinen tussen Meppel en Leeuwarden en ook tussen Utrecht Centraal en station Houten Castellum worden tijdens de spits meer treinen ingezet. In de avonden en de weekends wordt de verbinding tussen Schiphol en Nijmegen verbeterd.

Den Bosch

Ook verandert er veel rond Den Bosch. "We creëren daar meer rechtstreekse sprinterverbindingen, bijvoorbeeld tussen Dordrecht en Arnhem en in de spits tussen Oss en Deurne. De reistijd van de sprinter tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch wordt korter", zegt een woordvoerder

Verder opent een nieuw station: station Boskoop Snijdelwijk. Dat ligt tussen Gouda aan Alphen aan den Rijn.

130 treinen meer

Op verschillende trajecten zet de NS meer treinen in. Al met al gaan er dagelijks 130 treinen meer rijden, vijftig intercity's en tachtig sprinters.

De dienstregeling is minder ingrijpend veranderd dan vorig jaar. Toen was die helemaal opnieuw gemaakt, waardoor er veel veranderde. De NS voert eens per jaar een nieuwe dienstregeling in, gelijktijdig met de zusterbedrijven in heel Europa.

Hier kun je het Spoorboekje vinden. De NS raadt alle reizigers aan om voor vertrek de reistijden te checken.

