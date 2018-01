Nieuwe cao: plaspauzes openbaar vervoer vastgelegd

Buschauffeurs en andere werknemers in het openbaar vervoer mogen om de maximaal 2,5 uur naar de wc. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. Werknemers mogen nog over de plannen stemmen.

Vakbonden FNV en CNV en werkgevers in het openbaar vervoer hebben onder meer afspraken gemaakt over de aanpak van de werkdruk, loonsverhoging en een vaste baan voor duizend uitzendkrachten.

Werk en privé combineren

Ook zijn er volgens de vakbonden afspraken gemaakt over sociale roosters, zodat werknemers werk en privé beter kunnen combineren. Daarnaast moet er na uiterlijk 2,5 uur gelegenheid zijn om naar de wc te gaan.

Werkgevers en de vakbonden hadden grote moeite om tot een akkoord te komen. Op 4 januari was daarom nog een grote staking waardoor in het hele land nauwelijks bussen reden. Ook reden er minder regionale treinen. Er waren al nieuwe stakingen aangekondigd, maar donderdag werd besloten om die uit te stellen omdat er beweging zat in de onderhandelingen.

Loonsverhoging van 8,3 procent

Er is onder meer afgesproken dat de medewerkers over de komende drie jaar een loonsverhoging krijgen van 8,3 procent. Ook krijgen alle buschauffeurs, treinmachinisten, monteurs en toezichthoudend personeel een baangarantie voor de komende drie jaar. Er komt een onderzoek van werkgevers en vakorganisaties naar de mogelijkheid om de bestaande ouderenregeling te verbeteren.

In het streekvervoer werken ongeveer 12.000 mensen. De komende tijd kunnen vakbondsleden stemmen over de gemaakte afspraken.

Buschauffeur mag vier uur niet plassen:

Werknemers in het openbaar vervoer hadden onder meer moeite met de lange tijd die vaak tussen twee pauzes zat, vertelden ze in deze reportage van Editie NL.