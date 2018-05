Nieuwbouw en toch een gasaansluiting, kopers balen ervan

Hoewel het kabinet Nederlandse huizen van het gas af wil hebben, worden er de komende jaren nog zo'n 100.000 huizen mét gasaansluiting gebouwd. Bewoners die daar vanaf willen, lopen tegen moeilijkheden aan. "Het kost zo 15.000 euro meer."

Nederland wacht de komende jaren een monsterklus: de gaswinning in Groningen wordt stapsgewijs stilgelegd en huizen moeten aangesloten worden op een andere energiebron. Maar terwijl aan de ene kant huizen worden omgebouwd, worden er aan de andere kant nog hele woonwijken mét gasaansluiting opgeleverd.

Sinds het besluit van het kabinet kloppen kopers steeds vaker aan bij de bouwer, om te voorkomen dat ze op gas worden aangesloten en over een paar jaar alsnog aan de bak moeten. "Vrijwel alle kopers vragen: we verwachten dat we de komende jaren van het gas af moeten, kunnen we dat niet in één keer meenemen nu we toch een nieuw huis laten bouwen?", zegt projectontwikkelaar Robert Boer van Nieuwbouw Advies Flevoland.

Beter nu dan over tien jaar

Alexander Roos is zo iemand; hij gaat in een nieuwbouwhuis in Dronten wonen. Zonder gasaansluiting, zou je zeggen. Maar niets is minder waar: koken en verwarmen gaat in zijn nieuwe stek op gas.

Daar is hij niet blij mee, zeker gezien de roep steeds sterker wordt om alle huizen van het gas af te krijgen. Dus zet hij alles op alles om er op het nippertje vanaf te komen. "Anders moet ik het over tien of vijftien jaar alsnog doen. Dan kan ik het maar beter gelijk nu doen."



Alexander Roos in zijn toekomstige woning. (beeld: RTL Z)

Nog 100.000 mét gas gebouwd

Vorig jaar werd nog 63 procent van de 62.000 nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting opgeleverd, blijkt uit het onderzoeksrapport Aardgasloze nieuwbouw.

De komende jaren worden nog zo'n 100.000 nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting gebouwd. Krap de helft van de toekomstige bewoners wil daar alsnog vanaf, polste de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB onder zijn leden.

Stevig prijskaartje: duizenden euro's meer

Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Besluiten af te zien van een gasaansluiting bij een huis dat al in aanbouw is, is niet makkelijk en kost uiteraard meer geld. Het plaatsen van een warmtepomp in plaats van een cv-ketel kost bijvoorbeeld al gauw tienduizenden euro's meer.

Uit onderzoek blijkt wel dat Nederlanders geld over hebben voor de stap. Uit het onderzoeksrapport Staat van de volkshuisvesting blijkt dat bijna de helft 5000 euro over heeft voor warmtepompen of extra isolatie, en een derde wil zelfs wel 10.000 euro uitgeven aan een energiezuinig huis.

Niet altijd mogelijk

Toch mag dat budget niet altijd baten: sommige kopers krijgen van hun bouwers te horen dat ze te laat zijn met hun verzoek, omdat het simpelweg niet meer gaat.

Ontwikkelaar Boer gaat het bij het huis van Roos in Dronten nog wel proberen. "We moeten puzzelen: wat past erin, wat kan er nog in de woningen, en hoe komen we met het leidingwerk uit? Globaal genomen kost dat zo'n 15.000 euro extra." Roos laat weten dat hij nog wel wat aan de prijs gaat proberen te doen.