Nieuw college Amsterdam: geen uitbreiding Schiphol tot 2023

​Schiphol heeft er een probleem bij. Het nieuwe college van de gemeente Amsterdam, dat 20 procent van de aandelen in handen heeft, wil niet dat de luchthaven uitbreidt tot 2023. Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord.

"Vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en volksgezondheid is groei van Schiphol onwenselijk", staat in het akkoord. De gemeente wil met praten over uitbreiding wachten tot het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld, dat gebeurt pas in 2023.

Dat zou betekenen dat Schiphol nog drie jaar langer vastzit aan de bovengrens van 500.000 vliegbewegingen per jaar dan verwacht. Wat de gemeente betreft mag Schiphol ook na 2023 alleen groeien als de geluidshinder niet toeneemt én als de luchthaven investeringen doet om de duurzaamste van Europa te worden.

Overlast beter meten

Ook wil de gemeente de overlast van Schiphol beter meten en monitoren, er moeten minder vakantievluchten vertrekken en die moeten zo mogelijk worden vervangen door treinverkeer. Daarvoor zou het treinstation van Schiphol worden omgebouwd tot internationaal station.



Afspraken over de uitbreiding van Schiphol liggen vast in het Aldersakkoord dat geldt tot 2020. Daarin staat dat de luchthaven niet verder mag groeien dan 500.000 vliegbewegingen, een grens die waarschijnlijk al dit jaar wordt gehaald.