Nefit verzweeg problemen met cv-ketel tegenover NVWA

Fabrikant Nefit weet al jarenlang van het brandgevaar van TopLine cv-ketels, maar heeft daar consumenten nooit volledig over geïnformeerd. Op vragen van de Voedsel- en Warenautoriteit gaf het bedrijf aantoonbaar onjuiste antwoorden.

RTL Nieuws sprak met installateurs door het hele land, van wie sommigen tientallen gevallen hebben gehad van kromgetrokken warmtewisselaars. Als ze die melden bij Nefit, komt het bedrijf de wisselaars vervangen. Hoeveel het bedrijf er inmiddels heeft vervangen is onbekend, maar het gaat het minimaal om enkele honderden gevallen.

Dit is er mis met de cv-ketels:

Onderzoeksverslaggever Koen de Regt legt je uit wat er mis is met de Nefit TopLine cv-ketel.

'Nooit onveilig'

Toch heeft Nefit geen terugroepactie ingezet om gevaarlijke situaties te voorkomen. En zelfs tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Dat blijkt uit documenten [.pdf] die de toezichthouder openbaar maakte na een zogenoemd wob-verzoek (verzoek tot het openbaar maken van overheidsdocumenten). Fabrikanten van producten waarvan blijkt dat ze niet veilig zijn, zijn verplicht dat de melden bij de NVWA.

In een e-mail [.pdf] van Nefit van eind december 2016 aan de toezichthouder, in handen van RTL Nieuws, stelt het bedrijf dat de warmtewisselaar van de bewuste ketel 'niet knikt'. Nefit geeft wel toe dat het ontwerp van de ketel kan leiden tot 'wat extra doorbuiging', maar bezweert dat het 'nooit onveilig wordt'. Op dat moment wist het bedrijf af van meerdere gevallen waarin dat juist wel was gebeurd en waar ze ook de wisselaar al hadden vervangen.

Al 9 jaar op de hoogte

Nefit is al sinds 2009 op de hoogte van het risico van het kromtrekken van de warmtewisselaar. Sinds het laatste kwartaal van dat jaar worden namelijk alle nieuwe TopLine-ketels uitgevoerd met dikker aluminium dan de eerste versie had.

Daarnaast heeft Nefit in 2012 voor één type TopLine-ketel wel bij alle verkochte toestellen de warmtewisselaar vervangen omdat ze kromtrokken. Dat ging toen om de grotere 35- en 45-kilowattversie, zo schreef het bedrijf in een brief [.pdf] aan de installateurs. Tegenover de NVWA houdt Nefit vol dat dit probleem niet voorkomt bij de kleinere versies van de TopLine (15, 25 en 30 kilowatt), ondanks de signalen die het bedrijf kreeg.

Waarschuwing

Het bedrijf gaf in februari 2017 wel een veiligheidswaarschuwing. De branderklemmen van de TopLine-ketels konden verkeerd worden gesloten bij controle door installateurs. Volgens Nefit zijn daardoor in totaal 180 incidenten geweest. Tien keer sloeg de brand in de ketel naar buiten.

​Nefit beloofde de brander en de branderklemmen de komende jaren bij alle ketels kosteloos te vervangen door een type waarbij verkeerde sluiting niet mogelijk is. Maar volgens meerdere installateurs die RTL Nieuws sprak, zijn de brander en branderklemmen niet het belangrijkste veiligheidsprobleem met de TopLine-ketel.

Toch brand

Installateurs willen alleen anoniem hun verhaal doen, uit angst voor represailles van Nefit en collega-installateurs. Een installateur uit de omgeving van Tiel zegt: "Als je op een kromme warmtewisselaar een nieuwe brander zet is het probleem niet opgelost."

Het verhaal van Jasper Backx uit Rotterdam bevestigt de bevindingen van de installateurs. Zijn TopLine-ketel was in september 2016 voorzien van een nieuwe brander. In oktober 2017 ontstond de brandschade in zijn ketel, als gevolg van een verbogen warmtewisselaar.

'Er gebeurt niks'

Een installateur uit de regio Den Bosch zegt dat hij 'aan de lopende band' te maken heeft gehad met kromme warmtewisselaars van de TopLine-serie 2006-2009. "Ik heb dat een paar jaar geleden al aangekaart bij Nefit, maar er gebeurt niks."

Tegen huiseigenaren en cv-installateurs zeggen de Nefit-monteurs dat dit kromtrekken 'een bekend probleem' van deze ketel is. Ook de klantenservice van Nefit spreekt online tegen klanten met een vraag van 'een bekend probleem'.

Help ons met ons onderzoek Onze onderzoeksredactie heeft dit verhaal gemaakt naar aanleiding van een tip van één van onze kijkers. Tips zijn heel belangrijk voor ons werk om misstanden aan de kaak te stellen. Heb jij gevaarlijke situaties meegemaakt met jouw (Nefit-)cv-ketel, zoals een brand of koolmonoxidevergiftiging? Laat het ons dan weten via [email protected]. Zo kunnen we met jouw hulp ook andere gevaarlijke situaties onderzoeken.

