'Nederlandse bedrijven vervolgd voor meebouwen aan Krim-brug'

Justitie is een onderzoek gestart naar zeven Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de Krim-brug tussen Rusland en de Krim.

Zowel de bedrijven als de leidinggevenden zijn als verdachte aangemerkt, schrijft het AD. De maximale boete voor bedrijven is 820.000 euro. Voor personen is dat zes jaar celstraf.

Meebouwen verboden

Meewerken aan de bouw van de brug is verboden, vanwege de internationale sancties. In 2014 nam Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim in. Omdat Rusland zelf landverbinding heeft met schiereiland, startte het land al snel met de bouw van een 19 kilometer lange brug.

Lagen klaar

De plannen daarvoor lagen overigens al veel langer klaar en waren destijds met de eerdere Oekraïense regering besproken.

Justitie wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat, maar het AD zegt in ieder geval twee van de zeven bedrijven te weten. Volgens de krant is niet duidelijk of de bedrijven wisten dat wat ze deden illegaal was.

