Nederlanders zijn veel minder gaan lezen, 'actie is nodig'

Nederlanders zijn in de afgelopen jaren veel minder gaan lezen. Vooral tieners, jongvolwassenen en laagopgeleiden besteden nu een stuk minder tijd aan het lezen van boeken, kranten, tijdschriften en nieuwssites.

Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Al sinds de allereerste meting in 1975 loopt de leestijd van Nederlanders terug, en zeker in de afgelopen jaren is die daling goed te zien. In 2006 las 90 procent van de Nederlanders minstens 10 minuten in de week, in 2016 gold dat nog maar voor 72 procent. En dat terwijl digitale media ook in het onderzoek zijn meegenomen.

Gemiddeld 50 minuten

Bij tieners daalde het aandeel dat 10 minuten per week leest van 65 naar 40 procent tussen 2006 en 2016, en onder jongvolwassenen (20 tot 34 jaar) daalde het van 87 naar 49 procent. Toch lazen Nederlanders in 2015 gemiddeld 50 minuten per dag. Het grootste deel van die tijd besteedden ze aan papier: 31 minuten. Wel is dat iets teruggelopen, in 2013 besteedden Nederlanders nog 36 minuten aan het lezen van papier.

De onderzoekers van het SCP maken zich zorgen over de trend. Volgens hen levert lezen, behalve het plezier, ook veel andere dingen op. Zo bereiken mensen die veel lezen een hoger opleidingsniveau waardoor ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast versterkt lezen het empathisch vermogen en is aangetoond dat bij lezen veel nieuwe verbindingen in onze hersenen ontstaan.

Actie

Toch hebben veel Nederlanders helemaal geen zin om een (e)book te pakken: van de Nederlandse scholieren gaf bijna de helft in 2009 aan dat ze helemaal niet voor hun plezier lezen. Reden tot actie, vindt het SCP, die de verantwoordelijkheid bij de overheid, wetenschap, bedrijven en burgers legt om de leescultuur in Nederland te doen opleven.

