Nederlander en Duitser komen om bij crash Nederlands vliegtuigje in Münster

Bij een crash met een klein sportvliegtuigje in het Duitse Münster zijn beide inzittenden om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een 64-jarige Nederlandse man en een Duitse man wiens leeftijd niet bekend is.

Het zou gaan om een piloot en een leerling. Het toestel was rond 11.00 uur opgestegen uit Lelystad. Ongeveer een uur later, bij de landing in Münster, ging het mis.Het zou gaan om een tweezits Beech G58 Baron dat afkomstig was van luchthaven Lelystad. Het toestel was nieuw op Lelystad Airport. Het was daar pas sinds eind juni in gebruik.

Landingsoefeningen

Het ging om een vlucht waarbij de piloot bepaalde manoeuvres moest doen om het brevet te halen of te behouden. Mogelijk werden met het toestel landingsoefeningen gedaan. "Dat is bij ons niet ongebruikelijk'', zegt een woordvoerder van het vliegveld.

Het toestel kwam rond het middaguur omgekeerd naast de landingsbaan terecht op luchthaven Münster-Osnabrück. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het luchtverkeer op het vliegveld is voorlopig stilgelegd.