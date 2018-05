Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor ramp met MH17

Nederland en Australië houden Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17. Beide landen hebben Rusland daarvan inmiddels op de hoogte gesteld, zo heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zojuist bekendgemaakt.

Door Rusland aansprakelijk te stellen kunnen Nederland en Australië een zaak aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of bijvoorbeeld de VN-Veiligheidsraad bijeenroepen. Hiermee hoopt het kabinet af te dwingen dat Rusland meewerkt aan het onderzoek.

"De ramp heeft onherstelbaar leed teweeggebracht", zegt Blok namens de regering. "We eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden."

Los van strafrechtelijk onderzoek

Het besluit staat los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging en berechting van de daders. "Maar deze trajecten kunnen elkaar wel wederzijds versterken", aldus Blok.

Het kabinet heeft de juiste beslissing genomen, zegt voorzitter Piet Ploeg van stichting Vliegramp MH17. Hij spreekt van een 'hele krachtige reactie'. "Ik had gister al de hoop uitgesproken dat dit zou gebeuren. Dit is een belangrijke steun in de rug van nabestaanden."

Historisch moment

Politiek verslaggever Fons Lambie spreekt van een historisch moment. "Tot nu toe wilde Nederland nooit zeggen dat Rusland achter de aanslag op MH17 zat. Door het bewijs van het JIT is dat nu veranderd. Deze stap die het Nederlandse kabinet vandaag zet zal het buitenlandbeleid de komende vijf tot tien jaar bepalen. Dit is heel belangrijk."

Het JIT concludeerde dat het luchtdoelraketsysteem dat werd gebruikt voor het neerhalen van MH17 'enkel en alleen' afkomstig kan zijn van de 53ste Anti-Aircraft Missile Brigade van het Russische leger.

Opvallend militair konvooi

Voor het onderzoek werden onder andere beelden geanalyseerd die enkele weken voor de ramp werden geplaatst op sociale media. De desbetreffende BUK Telar was toen - als onderdeel van een groot en opvallend militair konvooi - onderweg van de Russische stad Koersk naar Oost-Oekraïne. Op sociale media werden veel filmpjes en foto's gedeeld van dat transport.

Toch ontkende Rusland zijn betrokkenheid gistermiddag. Er is nooit een luchtdoelraketsysteem de Russische grens met Oekraïne overgestoken, beweerde het Russische ministerie van Defensie. Volgens het ministerie heeft Rusland 'relevant bewijs' overhandigd aan het onderzoeksteam. Dat zou wijzen op Oekraïense betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel.

196 Nederlandse doden

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Rutte keerde vanochtend rond 7.30 uur - een dag eerder dan gepland - terug op Schiphol van een handelsmissie in India. Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok brak een bezoek af, in zijn geval aan Luxemburg, om bij de ministerraad te kunnen zijn.

Blok noemde de laatste resultaten van het internationale onderzoeksteam een 'ernstige constatering'. Ook toonde hij zich 'zeer onder de indruk van het vergaarde bewijs'.

