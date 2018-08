Nederland is wereldkampioen synthetische drugs, omzet van 18,9 miljard

Nederlandse drugscriminelen hebben vorig jaar voor miljarden verdiend aan de productie van synthetische drugs. Ze produceerden voor een straatwaarde van minstens 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine. En terwijl criminelen goud geld verdienen, treedt de overheid nauwelijks op.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Politieacademie dat vandaag is gepubliceerd.

Ter vergelijking: dit bedrag van 18,9 miljard is hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn. Een flink deel van dat bedrag - geschat wordt zo'n drie tot vijf miljard - verdwijnt in de zakken van de Nederlandse drugscriminelen zelf, aldus het onderzoek onder leiding van prof. dr. Pieter Tops.

'Waarschijnlijk nog veel hoger'

Voor het eerst is berekend wat er in Nederland wordt verdiend aan de synthetische drugs. Volgens de onderzoekers is 18,9 miljard een voorzichtige schatting. Het bedrag ligt waarschijnlijk beduidend hoger.

In het onderzoek staat ook dat de overheid verzuimt deze criminele handel effectief te bestrijden. Het beschermen van de volksgezondheid, economie of diplomatieke relaties is belangrijker dan de aanpak van drugscriminelen. De politie is niet in staat om de xtc-handel effectief te bestrijden. 'De grote jongens' ontspringen vaak de dans.

Narcostaat

Eerder deed Edward van der Torre, lector gebiedsgebonden politie bij de Politieacademie, al bij RTL Nieuws een dringende oproep aan het kabinet. "We zijn een narcostaat aan het worden", zei hij afgelopen mei. Nederland faalt in de opsporing en aanpak van drugscriminaliteit, vindt hij. Wijkagenten voelen zich machteloos en raken daardoor gefrustreerd.

Meer op rtlnieuws.nl

Agenten slaan alarm: 'We worden een Narcostaat'