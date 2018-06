Natuurbeschermers slaan alarm: 'Bouw zonneparken leidt tot kaalslag bodem'

De bouw van zonneparken kan grote gevolgen hebben voor de natuur. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, waardoor die uitgeput raakt.

Dat zeggen natuurbeschermers in Trouw. Deze kaalslag is weer funest voor insecten en weidevogels.

Blokkade van de bodem

Er is meer onderzoek nodig om hiervoor echt bewijs te krijgen, maar voor de natuurbeschermers is het nu al duidelijk: "Je kunt het ook op je klompen aanvoelen: natuur is niet gebaat bij een blokkade van de bodem door zonnepanelen", zegt een woordvoerder van vogelorganisatie Sovon in Trouw.

Ook bodemexpert Michiel Rutgers beaamt dat. "Uitgeputte grond neemt slecht water op, terwijl dat bij stortbuien door klimaatverandering steeds belangrijker is."

Biodiversiteit verbeteren

Voor de komende jaren staan grote plannen voor de bouw van zonneparken op stapel. Nederland stopt met aardgas, en er moeten andere stroomvoorzieningen worden aangeboord om de klimaatdoelen te halen.

Ecologen van Arcadis en Waardenburg, adviseurs van de bouwers van zonneparken, wuiven de bezwaren van de natuurbeschermers weg. Zij denken dat de aanleg van de parken zelfs goed kan uitpakken voor de natuur.

Nederlandse landbouwgrond heeft momenteel te kampen met een minimale biodiversiteit, en de bouw van de parken zou daarin verandering kunnen brengen. Maar ook hiervoor is nog geen wetenschappelijk bewijs voor handen.

