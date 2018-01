NAM wil zes productielocaties sluiten

De NAM wil extra maatregelen nemen om de gevolgen van de gaswinning in Groningen tegen te gaan. Het bedrijf stelt voor de jaarlijkse productie van het Groningen-gasveld te verlagen en een aantal productielocaties te sluiten.

Het gaat om drie zogeheten clusters rondom Loppersum – het zwaarst getroffen gebied – en eentje bij Eemskanaal. Daarnaast zouden de productieclusters Leermens en 't Zandt dicht kunnen.

NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp, zie https://t.co/pFrqD0vjXf — NAM (@NAMbv) January 10, 2018

Het totaalvolume moet substantieel omlaag, vindt de NAM. De maatregelen worden voorgesteld 'gezien de huidige seismische ontwikkelingen' en 'vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving'. Minister Wiebes (Economische Zaken) moet de knoop daarover doorhakken.

1300 schademeldingen

Maandag werd Groningen getroffen door de zwaarste aardbeving in het gebied in vijf jaar, met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Bij het Centrum Veilig Wonen zijn sindsdien 1300 schademeldingen binnengekomen.



Minister Wiebes bracht vandaag een bezoek aan Zeerijp. (Foto: ANP)

Minister Wiebes sprak vanmiddag in Zeerijp, het epicentrum van de aardbeving, met de burgemeester van Loppersum en een boer die schade heeft. Hij werd opgewacht door zo'n 100 bewoners die protesteren tegen de gaswinning en de in hun ogen veel te beperkte betrokkenheid vanuit Den Haag.

Hoogste prioriteit

Op spandoeken stonden teksten als 'Maak geen grotere ramp, doe het beter dan Kamp' (de vorige minister van Economische Zaken, red.). Wiebes zei dat een nieuw schadeprotocol voor Groningen de hoogste prioriteit heeft. "We praten al veel te lang en we moeten knopen doorhakken. Zelfs ik ben nu ongeduldig. (...) Het zou me echt enorm tegenvallen als het nog langer dan weken gaat duren."

Wiebes noemde Zeerijp 'een wake-upcall'. "In alle eerlijkheid hoopte ik er ook op dat de bevingen minder zouden worden. (...) We onderzoeken nu alle mogelijkheden om de gaskraan verder dicht te draaien, maar dat moet wel veilig. Je wil geen huishoudens in de kou zetten."

'Kraan dicht, ophouden, acuut!'

Groningers zijn helemaal klaar met de aardbevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM.

Meer op rtlnieuws.nl:

Boerderij Yolanda getroffen door aardbeving: 'Alsof er een truck tegen aanreed'