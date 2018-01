NAM moet waardeverlies huizen Gronings bevingsgebied direct betalen

De NAM moet meteen het waardeverlies van Groningse huizen in het bevingsgebied betalen en niet pas bij de verkoop. Dat heeft het Hof bepaald.

De kwestie draaide om een uitspraak van de rechtbank in 2015. Die bepaalde dat de waardedaling van huizen in het bevingsgebied in Groningen meteen gecompenseerd moest worden, ook als er nog geen fysieke schade is. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tekende daartegen beroep aan.

Moeite om huis te verkopen

De NAM wil schade pas bij de verkoop van een woning vergoeden en alleen in individuele gevallen een uitzondering maken. Maar veel gedupeerden hebben moeite om hun huis te verkopen, aldus de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). En mensen die hun huis niet willen verkopen, zouden in dat geval niet voor een vergoeding in aanmerking komen.

De gaswinner staat tegenover de WAG en twaalf woningcorporaties. WAG berekende eerder dat er sprake is van een waardevermindering van in totaal 1 miljard euro. Zij ging daarbij uit van 100.000 huizen. De Rijksuniversiteit Groningen berekende later dat het om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro gaat, maar dan wel verdeeld over 180.000 huizen.

Aardbeving Groningen: 'De scheuren gaan in de mensen zitten':

Boer Ate Kuipers in het Groningse dorp Zeerijp vertelde na de beving in Zeerijp wat de beving met hem doet.

Meer op rtlnieuws.nl:

De gaskraan kan voorlopig nog helemaal niet dicht in Groningen