NAM legt bal over gaswinning bij Wiebes

De discussie over de hoeveelheid gas die de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) nog mag oppompen in Groningen is nog niet voorbij. Het bedrijf is het niet eens met de criteria die toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gebruikt om minister Wiebes te adviseren.

Na de aardbeving van 8 januari besloot de NAM om zes - van de tientallen - productielocaties te sluiten, maar dat is volgens het SodM 'niet concreet' genoeg. Het is volgens de toezichthouder 'code rood' in het gebied, dat moet naar 'code groen'.

Die codes komen uit het zogeheten Meet- en Regelprotocol (MRP), dat een leidraad is voor de NAM om risico's op een aardbeving door gaswinning te beperken. "Het zijn bouwstenen die wij aandragen aan het Staatstoezicht die daarmee de minister kan adviseren, het is 'slechts' een handvat", legt een woordvoerder van de NAM uit.

Veiligheidsnorm

De NAM moet zélf de gaswinning verminderen, als de zogeheten Meijdam-norm voor veiligheid wordt overschreden. Dat is gebaseerd op het advies van de Commissie Meijdam uit 2015, waarin staat dat zolang er slechts één dode valt in een periode van 500 jaar, dat een aanvaardbaar veiligheidsrisico is.

Er zijn tot nu toe geen dodelijke slachtoffers gevallen, dus ligt de beslissing bij minister Wiebes van Economische Zaken, vindt de NAM. Die houdt daarbij ook rekening met factoren zoals de leveringszekerheid, de hoeveelheid gas die nodig is om Nederlandse huishoudens van gas te voorzien en contracten met buitenlandse afnemers.

'Onacceptabel'

Dat kan er een reden voor zijn, schrijft NAM-directeur Schotman in een brief aan SodM, 'om te accepteren' dat af en toe geel of zelfs rood gehaald wordt in het schema uit het MRP.

Dat het SodM de niveaus hieruit wil gebruiken om minister Wiebes te adviseren hoeveel de gaswinning verminderd moet worden, is 'onacceptabel voor de NAM'. De reden dat het bedrijf hier zo fel op tegen is, staat ook in de brief.

Niveau groen = halvering gaswinning

Een van de factoren die het SodM meet is de zogenoemde aardbevingsdichtheid. Die bedraagt nu nog 0,38 per vierkante kilometer per jaar. Om niveau groen te bereiken moet dat naar beneden, naar maximaal 0,25. Daarvoor is een daling van de gaswinning nodig van 50 procent, valt af te leiden uit de brief.

Als dat gebeurt, blijft de kans op een jaarlijkse aardbeving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter of zwaarder overigens nog steeds 7 procent. Nu is die kans 16 procent. Als de gaswinning in zijn geheel gestopt zou worden, zou de kans 2 procent zijn.



Staatssecretaris Wiebes tegenover boze Groningers op de publieke tribune in de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

In het debat afgelopen dinsdag over de problemen in Groningen zei minister Wiebes overigens dat 'financiële overwegingen die te maken hebben met de inkomsten uit de gaswinning' geen rol spelen bij een besluit over vermindering van de gaswinning.

'Code rood voor veiligheid Groningers'

Dat de NAM 'kennelijk' wel weet dat de productie gehalveerd moet worden, zorgt voor boosheid bij Milieudefensie: "De NAM toont in deze brief haar ware gezicht en dat is niet fraai", aldus Jorien de Lege. "Het is niet 'code rood' voor Shell en Exxon, het is 'code rood' voor de veiligheid van de Groningers."

Het SodM wil geen reactie geven, behalve 'dat we deze nieuwe informatie mee nemen in ons advies aan de minister'. Vanwege de nieuwe informatie van de NAM zal het advies aan de minister langer op zich laten wachten, laat een woordvoerder aan RTL Z weten.