NAM: er is 18 miljard euro voor bevingsschade in Groningen

Er is 18 miljard euro beschikbaar om schade te vergoeden die is veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dat heeft de NAM bekendgemaakt, om onrust de kop in te drukken die ontstond nadat bekend werd dat Shell de aansprakelijkheidsverklaring heeft ingetrokken.

Shell trok vorig jaar de zogenoemde 403-verklaring verklaring in voor de NAM, meldde dagblad Trouw afgelopen zaterdag. Dat zorgde voor veel onrust in Groningen, omdat gevreesd werd dat het bedrijf op deze manier probeerde aansprakelijkheid voor schikkingen om de aardbevingsschade in Groningen te ontlopen.

Volgens Shell is dat niet het geval, het concern beloofde gisteren dat het zal doen wat het kan om de NAM te steunen. "Het is altijd onze intentie geweest dat alle schade als gevolg aardbevingen wordt vergoed", schrijft Shell. Daar wil het bedrijf ook garanties voor afgeven, maar hoe dat precies gaat gebeuren, wil Shell eerst bespreken met het ministerie van Economische Zaken.

Extra verklaring NAM

Bovenop die verklaring van Shell kwam dochterbedrijf NAM gisterenavond laat ook nog met een verklaring om de gemoederen te sussen, in aanloop naar een hoorzitting over de kwestie morgen in Den Haag.

In de persverklaring legt het bedrijf, dat voor 50 procent eigendom is van Shell en voor de andere helft van de Amerikaanse oliereus ExxonMobil, uit dat het miljarden in kas heeft om aardbevingsschade te vergoeden.

Miljarden

NAM heeft 1 miljard in kas en kan 1,3 miljard lenen en rekent op minstens 2 miljard euro aan inkomsten in de komende vijf jaar. Hierdoor kan het 4,3 miljard meebetalen aan het vergoeden van schade de komende vijf jaar.

Ter vergelijking: vorig jaar betaalde de NAM in totaal 450 miljoen aan schadevergoedingen. Sinds 2012 was het bedrijf in totaal 1,7 miljard euro kwijt aan schade.

Overheid betaalt ook mee

Ook de overheid betaalt mee, waardoor het bedrag in totaal 12 miljard wordt. De overheid profiteert immers ook van de gasopbrengsten; sterker nog, daarvan gaat 90 procent naar de schatkist, de overige 10 procent naar de NAM.

Bij de verdeling van wie voor welk deel van de schade opdraait, is daar ook rekening mee gehouden. De overheid betaalt 64 procent van de aardbevingskosten, de NAM 36 procent. Dit percentage ligt eigenlijk hoger, maar de NAM mag de kosten die het maakt voor het vergoeden van aardbevingsschade aftrekken van de belasting.

Totaal 18 miljard

Het bedrijf hield al rekening met een scenario waarin het in de komende vijf jaar 75 miljard kubieke meter gas oppompt en er maximaal 6 miljard aan schade vergoed moet worden.

Daarvan betaalt de NAM zelf een derde deel, de rest betaald de overheid. In totaal houdt de NAM er dus rekening mee dat er voor 18 miljard euro aan schade geclaimd gaat worden de komende vijf jaar.

Waarom de gaskraan niet acuut dicht kan:

Het dichtdraaien van de gaskraan zou weer voor andere problemen kunnen zorgen.