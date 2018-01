NAM: als het moet, zijn er miljarden beschikbaar voor Groningen

Om onrust onder Groningers weg te nemen, heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij voorlopige cijfers over 2017 gepubliceerd. "Vooral voor gedupeerden in Groningen, om eventuele onzekerheid weg te nemen."

Het bedrijf wil benadrukken dat er genoeg geld beschikbaar is om eventuele schade van aardbevingen te vergoeden. Daarover was onzekerheid ontstaan nadat bleek dat Shell zijn aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM vorig jaar had ingetrokken, de zogenoemde 403-verklaring. In Groningen werd vermoed dat Shell zijn verplichtingen voor hun dochterbedrijf wil ontlopen, maar het bedrijf ontkende dat.

Miljarden

De NAM geeft nu aan dat ze in de plannen voor de komende vijf jaar rekening hebben gehouden met 3 tot 6 miljard euro aan kosten door aardbevingsschade. Daarnaast heeft het bedrijf 1 miljard euro in kas en kan het nog eens 1,3 miljard lenen van aandeelhouders.

De komende vijf jaar verwacht de NAM dat er 2 miljard euro aan winst binnenkomt, ondanks dat er minder gas mag worden gewonnen. In totaal is er volgens het bedrijf dus beschikking over "4,3 miljard voor het NAM-deel van de rekening en, samen met het deel van de overheid, in totaal ongeveer 12 miljard voor de komende 5 jaar. Dit komt bovenop de 3 – 6 miljard waarmee al rekening is gehouden. Deze toelichting laat zien dat NAM de capaciteit heeft om al haar verplichtingen na te komen."

'Robuust beleid'

"De NAM benadrukt dat het intrekken van de 403-verklaring geen directe invloed heeft op de financiële situatie, dat NAM een robuust financieel beleid voert en dat de NAM in staat is aan zijn huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen", zegt het bedrijf. "In 2017 heeft NAM in totaal ongeveer EUR 450 miljoen uitgegeven aan aardbevingsgerelateerde verplichtingen."

Waarom de gaskraan niet acuut dicht kan:

Het dichtdraaien van de gaskraan zou weer voor andere problemen kunnen zorgen.