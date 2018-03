Na jaar wordt eindelijk bevingsschade Groningen bekeken

Vandaag gaat het schadeloket open dat alle schadegevallen die zijn ontstaan door de gaswinning in Groningen, gaat behandelen.

Er liggen zo'n 12.000 schadegevallen op de plank, want aan de meldingen is sinds 31 maart van vorig jaar vrijwel niets gedaan.

Onafhankelijke commissie

De 30 medewerkers van het schadeloket gaan ook nieuwe meldingen behandelen. Met de inventarisatie van het loket gaat een onafhankelijk commissie aan de slag, die de schadegevallen beoordeelt.

Minister Wiebes van Economische Zaken rekent erop dat het nieuwe loket een succes wordt. "Niemand denkt nu nog aan zijn portemonnee. Het gaat om een eerlijke en onafhankelijke beoordeling van de schade en de Groningers kunnen op allerlei manieren in bezwaar", zegt Wiebes.

Het loket maakt deel uit van het nieuwe schadeprotocol dat op 31 januari door Wiebes is gepresenteerd. In dat protocol is de NAM volledig buitenspel gezet.

Basisschool Zeerijp voelde de vloer trillen

De kinderen uit klas 7/8 hadden vaker een aardbeving meegemaakt, maar nog niet zo zwaar als die van dinsdag: ‘Je schrikt natuurlijk wel.’ Deze beving had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter.

