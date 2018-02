Na Airbnb worden ook B&B's in Amsterdam aan banden gelegd

Niet alleen wordt er in Amsterdam flink getornd aan de vakantieverhuur via Airbnb, ook het aantal B&B's in de hoofdstad wordt aan banden gelegd.

Vanaf 1 januari volgend jaar mogen in woningen alleen nog bed and breakfasts worden gevestigd met een vergunning. Amsterdam doet dat om 'wildgroei aan B&B's te voorkomen in wijken waar nu al veel toeristen zijn', zegt wethouder Laurens Ivens van Wonen.

5000 B&B's

Amsterdam scherpte onlangs de regels voor vakantieverhuur via platforms als Airbnb aan, en is bang dat dat leidt tot een enorme aanwas van B&B's om deze wetgeving te ontlopen.

Er zijn naar schatting 5000 bed and breakfasts in de hoofdstad. Wat het maximale aantal per wijk mag zijn, wordt de komende tijd vastgesteld.

Poep, plas en afval in vernield Airbnb-appartement Parijs

De Franse Laurie wist niet wat ze zag, nadat ze haar appartement in Parijs drie weken verhuurde aan een Canadees. "Ik kom nergens aan."