Mogelijk niet meer al je geld kwijt bij annuleren van je vliegticket

Vliegticket annuleren? Dat gaat me geld kosten, weet je dan meteen. Maar waarom is dat eigenlijk zo, wil rechtbank Midden-Nederland van reisorganisatie TUI weten. Waarom is een klant al zijn geld kwijt terwijl hij maar liefst zeven maanden tevoren zijn vlucht annuleerde? "De uitspraak kan een steun in de rug zijn voor andere consumenten."

Namens TUI wilde een incassobureau een klant dwingen 100 procent van het ticket te betalen, omdat de passagier zijn geboekte vliegreis heeft geannuleerd. Die klant pikte dat niet. De rechter vindt dit nu ook 'een oneerlijk annuleringsbeding' dat niet in lijn is met het Europese consumentenrecht. Dat staat in een tussenuitspraak die vorige week is gepubliceerd.

De rechter geeft TUI nog wel de kans om het uit te leggen. De reisorganisatie moet de annuleringsregels voor 1 augustus juridisch onderbouwen. Daar mag de advocaat van de klant nog op reageren. Daarna volgt de definitieve uitspraak.

Oneerlijk

"Als de klant van TUI gelijk krijgt van de rechter, is dat voor andere consumenten een steun in de rug", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. Het zou namelijk betekenen dat vliegtuigmaatschappijen niet zomaar mogen eisen dat reizigers altijd al hun geld kwijt zijn bij het annuleren van tickets die maanden tevoren zijn geboekt.

De Consumentenbond noemt de gang van zaken oneerlijk, 'want zo'n reisorganisatie verkoopt dat ticket echt nog wel'. "Zo'n annuleringsbeding is een 'grijze voorwaarde' in de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen, legt de woordvoerder uit. "Het ziet er oneerlijk uit volgens de rechter, maar omdat het grijs gebied is, krijgt TUI nog wel de kans om het toe te lichten."

'Annuleren kon alleen telefonisch, niet digitaal' Jeffrey Mulder (28, foto) maakte iets vergelijkbaars mee als de klant uit de rechtszaak. "Met een vriend boekte ik een ticket van Australië naar Nieuw-Zeeland. Daarna bedachten we dat de tijd van de vlucht eigenlijk wat ongunstig was. Omdat er groot op de website van Cheaptickets stond dat je binnen 24 uur gratis kon annuleren, boekten we meteen alvast een andere vlucht." Later bleek dat de annulering niet puur digitaal kon, maar dat Jeffrey ook had moeten bellen, omdat het weekend was. "Maar dat was ons totaal niet duidelijk. Het resultaat was in elk geval dat we geen cent terug kregen." Jeffrey vindt het ongelooflijk hoe makkelijk de vliegtuigmaatschappij hiermee weg kwam. "Ook al hadden we maanden van tevoren geprobeerd te annuleren en zelfs weer een andere vlucht geboekt bij dezelfde maatschappij, er was niet eens een gedeeltelijke restitutie mogelijk." Jeffrey en zijn vriend hebben de vlucht uiteindelijk niet geannuleerd, maar gewoon laten schieten voor de andere. "Het geld voor de tickets, 300 euro per persoon, waren we kwijt."

