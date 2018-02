Misstanden in Nederlandse varkensstallen: dode biggen in smerige hokken

De stichting Varkens in Nood heeft undercoverbeelden van varkensboerderijen in Noord-Brabant en Limburg naar buiten gebracht waarop overvolle hokken te zien zijn met zieke en gewonde dieren.

Volgens de stichting heeft zeker de helft van alle varkens in de stallen een of meerdere aandoeningen. Er werden smerige hokken, dode biggen tussen de levende dieren, varkens met verwondingen, abcessen en ontstekingen aangetroffen.

Pas op, schokkende beelden:

Stichting Varkens in Nood heeft undercoverbeelden vrijgegeven van de ellendige situatie in Nederlandse varkensstallen. De stichting zegt steeds hetzelfde aan te treffen: smerige, overvolle hokken en zieke, gewonde en zelfs dode dieren.

Geen excessen

Het zijn volgens de stichting geen incidenten of zeldzame excessen, de beelden zouden afkomstig zijn uit normale Nederlandse varkensstallen. Bij herhaalde bezoeken werd steeds dezelfde ellende aangetroffen.

In een rapport van Varkens in Nood staat dat tenminste de helft van alle Nederlandse varkens in de intensieve veehouderij lijdt aan één of meerdere aandoeningen. Die zijn vaak het gevolg van de manier waarop de dieren worden gehouden.

Enkele bevindingen uit het rapport:

Vijftig procent van de varkens heeft luchtwegproblemen

Zeventig procent heeft kraakbeenproblemen

Honderdduizenden varkens krijgen een maagzweer

Tien procent van de zeugen heeft blaasontsteking

Honderdduizenden biggen sterven aan infecties

Veel varkens hebben chronische diarree, verwondingen, abcessen, aangevreten oren, etc.

Varkens in Nood is een petitie gestart voor meer controles op varkensbedrijven.

