Minderjarige carnavalvierders zwaar onderkoeld in Etten-Leur

Ondanks het advies van het Rode Kruis om met carnaval warme kleding aan te trekken en niet te veel te drinken, zijn twee tienermeisjes in Etten-Leur zwaar onderkoeld geraakt. Eén van hen was zelfs buiten bewustzijn.

Agenten uit de Noord-Brabantse plaats troffen gisteravond rond 21:00 uur de minderjarige carnavalvierders zwaar onderkoeld op straat aan. Ze hadden een melding gekregen van andere carnavalvierders.

Niet aanspreekbaar

Eén van hen was zelfs zo onderkoeld geraakt, dat ze buiten bewustzijn was, zegt een politiewoordvoerder. Het tweetal had te veel sterke drank gedronken. Eén van de meisjes was 14 jaar oud, van het andere meisje is onduidelijk hoe oud ze was.

Omdat ze niet aanspreekbaar waren, kostte het de agenten veel moeite hun identiteit te achterhalen. "Uiteindelijk is dat via via gelukt.'' Het tweetal is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de meisjes is, is niet duidelijk.

