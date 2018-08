Minder vliegverkeer door nieuwe storing Schiphol

De luchtverkeersleiding op Schiphol kampt al uren met een technische storing. Daardoor is er minder vliegverkeer mogelijk dan normaal.

Er zijn problemen met het back-up communicatiesysteem in de verkeerstorens, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). "We raden reizigers aan hun actuele vluchtgegevens in de gaten te houden", zegt een woordvoerder van Schiphol.

Onderzoek naar oorzaak

Waardoor die storing is ontstaan is nog niet te zeggen. Er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat de huidige storing iets te maken heeft met de storing op 15 augustus, aldus de LVNL. Ook heeft het geen relatie met de toekomstige torenverbouwing.

Het verhelpen van de storing heeft 'de hoogst mogelijke prioriteit', meldt LVNL.

Vluchten vertrekken op schema

Inmiddels heeft de LVNL aanvullende maatregelen genomen waardoor vertrekkende vluchten weer op schema kunnen vliegen. Er geldt nog wel een beperking voor inkomende vluchten, zei een woordvoerder.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat de storing is verholpen.

Zeker honderd uitgaande vluchten hebben vertraging opgelopen. Ook tientallen inkomende vluchten arriveren later op de Amsterdamse luchthaven.

De storing op 15 augustus zorgde voor heel wat vakantiestress: 'Bij ons in Chicago gebeurt dit niet'

De storing duurde korte tijd, maar lang genoeg om veel vakantieplannen in het water te laten vallen.

