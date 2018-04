Minder treinen tussen Utrecht en Den Bosch door koperdiefstal

Treinreizigers tussen Utrecht en Den Bosch moeten vanochtend rekening houden met vertraging en drukte. Als gevolg van koperdiefstal bij Geldermalsen rijden er minder treinen in beide richtingen, waarschuwt de NS.

De NS laat weten dat de extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost.

Utrecht C.- s'-Hertogenbosch: door koperdiefstal rijden er minder intercitys tussen Geldermalsen en s'-Hertogenbosch . https://t.co/axyyfHaEPO #utht — NS online (@NS_online) 23 april 2018

Koperdiefstal zorgt wel vaker voor problemen op het spoor. ProRail registreerde vorig jaar 130 gevallen van diefstal of pogingen daartoe. Ruim 1400 treinen liepen daardoor vertraging op. Het kostte de spoorbeheerder meer dan 550.000 euro om de schade te herstellen.

Contact kan fataal zijn

Het knippen van koperdraden is ook niet zonder gevaar, waarschuwt ProRail. "Als je de verkeerde kabel pakt, blijft er vrij weinig van je over. Op het spoor stroomt 1500 tot 3000 volt door de kabels, bij contact kan dit fataal zijn. Als je 't er al levend vanaf brengt, is de kans groot dat je ernstige brandwonden oploopt aan je handen of aan je gezicht. Het is idioterie als je bedenkt dat het ook nog eens weinig oplevert. Je riskeert je leven voor een habbekrats."

