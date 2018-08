Miljoenen snoeptomaatjes onverkoopbaar door hitte, daarom geeft bedrijf ze nu gratis weg

Kratten vol snacktomaatjes staan bij groentegigant Greenco klaar om gratis en voor niets opgehaald te worden. De tomaten hebben door het warme weer te veel zon gezien, waardoor hun huid rimpelig is geworden. Hierdoor is de kwaliteit te slecht om nog verkocht te worden aan supermarkten. De zes miljoen tomaatjes worden daarom vandaag weggeven, aan iedereen die maar wil.

"Natuurlijk doet het ons pijn om ze gratis weg te geven, we willen de tomaatjes natuurlijk liever verkopen", zegt een woordvoerder van Greenco. "Maar we willen er echt alles aan doen om te zorgen dat ze niet in de kliko verdwijnen."

Tientallen mensen graaien vol enthousiasme naar gratis tomaatjes:

Met emmers vol haalden tomatenliefhebbers gratis weggegeven snoeptomaatjes op.

Advertentie op Marktplaats

Tomaten houden normaal gesproken van zon, maar nu is het wel erg warm. Door deze 'on-Hollandse temperaturen' zijn er rimpels en deukjes ontstaan, waardoor de groentes niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van het bedrijf. "Dus toen zeiden we tegen elkaar: dan zetten we een advertentie op Marktplaats."

De advertentie is inmidels duizenden keren bekeken. En ondanks dat de tomaatjes vanmiddag pas zijn op te halen, stonden er in de ochtend al mensen op de stoep. "We hadden zelf bedacht dat er zo'n vijf of tien mensen op af zouden komen. Dat beeld is inmiddels wel aangepast. We staan met man en macht klaar om de tomaatjes weg te geven."

Op = op

De tomaatjes zijn vanmiddag op te halen in Honserlersdijk en Someren. Dit weekend komen er ook ophaalpunten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Je hoeft alleen een doos of emmer mee te nemen. Maar let wel: op is op.

HELLUP! -- 6 Miljoen snacktomaatjes bezwijken onder de hitte! Enorm veel tomaatjes krijgen rimpels en dreigen verspild te worden. Je kunt ze dit weekend GRATIS ophalen bij een Instock restaurant bij jou in de buurt! Laat weten hoeveel bakjes jij komt redden en bij welke locatie! pic.twitter.com/AsLlBdk9Lu — Instock (@INSTOCK_NL) August 2, 2018

Niet alleen tomaten blijken last te hebben van de enorme hitte en droogte in Nederland. Eerder kwam een Zeeuwse pruimenboer in de problemen omdat zijn vruchten niet groot genoeg werden.

Zeeuwse pruimenboer na facebookactie gered van financiƫle strop

Eerder deze maand had een pruimenboer hetzelfde probleem.

Ook de aardappelboeren vrezen dat hun oogst zal mislukken. De aardappelen zijn stukken kleiner dan normaal.

Meer op rtlnieuws.nl: