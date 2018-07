Miljoenen aan onderwijsgeld naar 'dure' uitzendbureaus

Basis- en middelbare scholen in de Randstad geven miljoenen euro's uit aan uitzendbureaus in de hoop geschikte leraren te vinden.

Publiek geld dat bedoeld is voor het onderwijs komt zo terecht bij commerciële partijen, meldt dagblad Trouw.

ZIE OOK: Kritiek op uitzendkrachten voor de klas: 'Tonnen aan onderwijsgeld gaan verloren'

Het lerarentekort is nijpend: steeds vaker komt het voor dat kinderen op school komen, maar dat er geen leraar voor ze is. Bovendien zijn veel scholen nog hard op zoek naar collega's voor het nieuwe jaar.

Auto of huis

Uitzendbureaus beloven leerkrachten hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto. Of zelfs een huis. Scholen laten de krant weten 'daar niet tegenop te kunnen'.

Een leraar die via het uitzendbureau werkt, kost een school 30 tot 50 procent meer geld dan een leraar die bij de school in dienst is.

Flinke bedragen

Onduidelijk is hoeveel onderwijsgeld er precies naar uitzendbureaus gaan. Wel is duidelijk dat het om flinke bedragen gaat.

Als voorbeeld noemt Trouw de SCOH, een stichting met 39 basisscholen rondom Den Haag. "We geven 4,5 miljoen euro uit aan uitzendbureaus", zegt bestuursvoorzitter Gerard van Drielen. "Dat was in 2012 nog 2 miljoen."

Leraren staakten om een betere omstandigheden af te dwingen

"Ik merk dat het leraren allemaal te veel is."

Meer op rtlnieuws.nl: