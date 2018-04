Milieurapport Lelystad Airport in orde, wel duidelijk overlast

Het omstreden rapport over de milieueffecten van de uitbreiding van Lelystad Airport voldoet aan de eisen. Dat concludeert de onafhankelijke commissie mer, die er onderzoek naar deed. Wel vraagt de commissie aandacht voor het feit dat omwonenden last zullen hebben van langdurig laagvliegende vliegtuigen.

Door de goedkeuring van het rapport kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doorgaan met de uitbreidingsplannen. Het plan is dat Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol overneemt, dat aan het maximale aantal vliegbewegingen zit. Tot 2023 gaat het om 10.000 starts en landingen per jaar, daarna moet het doorgroeien tot 45.000 vliegbewegingen.

Er zaten fouten in de geluidsberekeningen in de eerdere versie van het rapport, waardoor hij bijgewerkt moest worden. Dat is nu gebeurd, waarmee de minister 'over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport' beschikt, aldus de commissie.

Overlast

In het advies van de mer staat te lezen dat duidelijk is dat omwonenden last gaan krijgen van geluidshinder, met name in de eerste jaren. Dat komt doordat er in die periode veelvuldig laaggevlogen zal worden door vliegtuigen. Daardoor zullen 'in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden'.

Vliegtuigen zorgen niet alleen bij stijgen en landen voor geluidsoverlast, maar ook bij laag overvliegen. De commissie raadt dan ook aan om in gesprek te gaan met omwonenden over het meten en bijsturen van overlast.

Klachten

"Voor tienduizend goedkope vakantievluchten zetten we het woongenot van honderdduizenden Nederlanders op het spel", reageert GroenLinks in een geschreven verklaring.

"Het onderzoek naar de laagvliegroutes is misschien wel correct uitgevoerd, maar dat maakt laagvliegen en de grote impact van vliegen op ons klimaat nog niet acceptabel. Voor het klimaat moeten we onze CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Een nieuw vliegveld openen is dan gekkenwerk.”

Ook actiegroep Red de Veluwe is boos. "We hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. Er is niets mee gedaan'', stelt de actiegroep. Ze maken zich er onder meer boos over dat ambtenaren van het ministerie contact hebben met medewerkers van Schiphol, voor wie uitbreiding van Schiphol erg belangrijk is.

Tegenvaller

De goedkeuring van het rapport is een tegenvaller voor bewonersorganisaties die de uitbreidingsplannen van het vliegveld proberen tegen te houden. Zij wilden een volledig nieuw rapport laten opstellen; als de commissie ermee ingestemd had, zou dat flinke vertraging kunnen opleveren.

De opening van het vliegveld is onlangs uitgesteld en staat nu gepland voor april 2020. Bij bedrijven die betrokken waren bij de uitbreiding van het vliegveld heerst teleurstelling: zij rekenden op extra werk.