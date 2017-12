Milieudefensie krijgt ongelijk: luchtkwaliteit niet in strijd met mensenrechten

De Nederlandse staat hoeft zich nu niet extra in te spannen voor de luchtkwaliteit. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een tussenvonnis van een bodemprocedure die Milieudefensie was gestart.

De staat moet verplichtingen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit naleven. Die richtwaarden zijn nog niet overal in Nederland bereikt, maar daar wordt wel aan gewerkt. Bovendien moet Nederland niet nu of op korte termijn al aan de WHO-waarden voldoen. Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht.

Vijf sigaretten per dag

Milieudefensie beweerde dat het 'mensenrecht op gezondheid' geschonden wordt. "Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. Toch kiest de overheid voor het toestaan van 130 kilometer per uur op snelwegen of vieze diesels in een stadscentrum. Daarmee wordt ons het recht op gezondheid ontnomen", aldus de actiegroep.

Volgens de actiegroep zorgt ongezonde lucht voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar.

Milieudefensie spreekt op Twitter van een 'teleurstellende' uitspraak. "De rechter bevestigt dat de staat niet aan de wet voldoet en dat luchtvervuiling schadelijk is, maar wijst zo'n beetje al onze eisen af. Onbegrijpelijk." Een woordvoerder laat weten dat een hoger beroep 'voor de hand' ligt.

Europese luchtkwaliteitsnorm

Milieudefensie had in september ook al een kortgeding aangespannen om de overheid te dwingen in elk geval aan de Europese luchtkwaliteitsnorm te voldoen. Toen bepaalde de rechter dat de staat 'op de kortst mogelijke termijn' meer moet doen tegen luchtvervuiling. De staat ging tegen die uitspraak in beroep.

