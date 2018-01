Milieudefensie in beroep tegen uitspraak over luchtkwaliteit

Milieudefensie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in een zaak over luchtkwaliteit​. De rechtbank bepaalde eind december dat de Nederlandse overheid geen extra maatregelen hoeft te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Milieudefensie legt zich daar dus niet bij neer en stapt naar het hof. "We hebben het vonnis van de rechtbank goed bestudeerd en er staan dingen in waar we het echt niet mee eens zijn. Daarom gaan we in hoger beroep", laat Milieudefensie weten. De actiegroep hoopt dat het hof de overheid alsnog dwingt tot het nemen van extra maatregelen.

Milieudefensie betoogde bij de rechtbank dat het mensenrecht op gezondheid geschonden wordt. "Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. Toch kiest de overheid voor het toestaan van 130 kilometer per uur op snelwegen of vieze diesels in een stadscentrum. Daarmee wordt ons het recht op gezondheid ontnomen", aldus de actiegroep.

De rechter ging daar, zoals inmiddels bekend, niet in mee. De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit zijn nog niet overval in Nederland bereikt, maar daar wordt wel aan gewerkt. Bovendien moet Nederland niet nu of op korte termijn al aan de WHO-waarden voldoen. Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht.

