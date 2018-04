Milieudefensie eist totale afbouw uitstoot Shell

Milieudefensie is van plan Shell voor de rechter te slepen als het bedrijf niet binnen acht weken toezegt in 2050 helemaal geen CO2 meer uit te stoten en de olie- en gasproductie af te bouwen. De milieuorganisatie wil het bedrijf zo dwingen om van koers te veranderen.

"Wij eisen dat Shell stopt met het veroorzaken van wereldwijde klimaatschade. Dat Shell niet alleen zegt dat ze Parijs respecteren, maar dat ze daar ook naar handelen", zei Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Topadvocaat won al eerder grote klimaatzaak

De organisatie gaat er vanuit dat Shell niet over de brug komt en dat de zaak doorgaat. Daarvoor heeft de organisatie Roger Cox van Paulussen advocaten ingehuurd. Dat is geen onbekende als advocaat in klimaatzaken. In 2015 bepaalde de rechtbank dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Cox was de advocaat die de staat namens de stichting Urgenda dagvaardde.

Cox eist namens milieudefensie dat Shell het beleid en investeringen in lijn brengt met de klimaatdoelen zoals die in Parijs afgesproken zijn. Daarnaast eist Milieudefensie dat Shell de olie- en gasproductie afbouwt, om uiteindelijk in 2050 de uitstoot naar nul te brengen.

Grotere uitstoter dan de staat

Shell bracht onlangs een toekomstvisie naar buiten waarbij het rekening hield met een wereldwijde 'uitstootdeadline' in het jaar 2070. In dat scenario zou fossiele energie nog een belangrijke rol spelen tot het jaar 2040, waarna er een versnelling in de verduurzaming plaats zou gaan vinden. Critici menen echter dat de wereld, en daarmee ook fossiele ondernemingen, veel sneller moet omschakelen.

Volgens Cox is Shell een grotere uitstoter dan de Nederlandse staat. En, zo redeneert hij, als de rechter de Nederlandse staat heeft kunnen dwingen de uitstoot omlaag te brengen, dan kan dat hier ook.

Meer eisers

Woensdagochtend is er een brief bezorgd bij Shell. Het bedrijf krijgt van Milieudefensie acht weken om een rechtszaak te voorkomen, maar dan moeten ze wel in gesprek gaan met Milieudefensie over bovenstaande eisen.

In die komende weken zal Milieudefensie ook op zoek gaan naar mede-eisers om samen met hen de zaak in te gaan. Ruben van de Meer, komiek, sluit zich onder andere ook aan bij de zaak. Hij sprak de hoop uit dat zeker 'een miljoen' Nederlanders zich aan willen sluiten.

Shell reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.