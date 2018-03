Michel loopt marathon in Noord-Korea: 'Ik ben zes dagen van de radar'

Het land is zo gesloten als maar kan, maar Michel Pintus uit Scheveningen heeft het voor elkaar: hij doet als enige Nederlander mee aan de marathon in Noord-Korea. "Ik mag niet in m'n eentje het hotel uit."

Laatst kreeg Michel Pintus (47), fervent hardloper, een envelop met dertig A4'tjes in zijn brievenbus. Er stonden allemaal regels waar hij zich aan moest houden tijdens zijn verblijf in Pyongyang, Noord-Korea.

De Scheveningse Michel gaat namelijk op 8 april een marathon lopen in de hoofdstad van de dictatuur. "Ik loop ieder jaar één marathon in het buitenland, bijvoorbeeld in Spanje of Zwitserland", vertelt hij. Toen hij op een saaie, regenachtige zondagmiddag in november naar een nieuwe loop-bestemming speurde, stuitte hij op de jaarlijkse marathon in Pyongyang. "Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor dat land. Het zit potdicht, we kunnen alleen maar gissen wat er binnen die landsgrenzen gebeurt, en tegelijkertijd leven er mensen zoals jij en ik."

Schoon dollarbiljet

De aanmelding ging wel moeilijker en trager dan een inschrijving voor de marathon in bijvoorbeeld Barcelona. "Ik moest van alles invullen, zelfs een werkgeversverklaring opsturen. Ze wilden precies weten wie ik was, wat ik kwam doen​. Ik denk dat ze me goed hebben gescreend. Zal me niets verbazen als ze van tevoren mijn Facebook hebben gecheckt." Betalen voor zijn deelname hoeft pas op de dag zelf. Of, anders gezegd: móét op de dag zelf. In dollarbiljetten. "En ze moesten schoon zijn, stond er op één van de formulieren. Dat is toch best gek?"

Zes dagen is Michel in Noord-Korea. Zes dagen zal hij buiten zijn hotel 'helemaal niets' in z'n eentje mogen ondernemen. "Dat stond dus in één van die agreements die ik moest ondertekenen. Als ik een luchtje wil scheppen, moet mijn gids van de reisorganisatie mee."

Ook ten strengste verboden: shirts met de Amerikaanse vlag, of met Engelse teksten. "Dat mag dus absolúút niet." Net als van het parcours afwijken: als je dat doet, word je meteen naar huis gestuurd. Michel lacht: "Misschien rent er wel de hele marathon een Noord-Koreaan achter me aan om me in de gaten te houden."



Foto van de marathon in Pyongyang van vorig jaar (foto: AFP).

Van de radar

Zodra Michel de grens oversteekt bij Noord-Korea, wordt zijn telefoon grondig gecheckt en heeft hij geen 4G of wifi meer. "Ik ben gewoon zes dagen van de radar. Dat vindt mijn moeder een minder fijn idee." Zelf vindt-ie het prima, al hoopt hij wel dat zijn gids een paar mooie actiefoto's van hem kan maken. "Ik wil wel aan mijn thuisfront kunnen laten zien wat ik heb gedaan. En dát ik het heb gedaan."

Hij is niet van plan om gekke dingen te doen. "Ik wil gewoon die marathon uitlopen. Het schijnt prachtig te zijn: we beginnen in een stadion waar 50.000 Noord-Koreanen voor je zitten te klappen. Dat lijkt me overweldigend."

Hij heeft daarom ook goed getraind. Want als Michel iets niet wil, dan is het 'afgaan als een gieter' bij een marathon waar al zo veel maanden van te voren over wordt gesproken. "Mijn vrienden en ik maken over en weer grappen. Of ik wel heelhuids terugkom enzo." Ja: die opmerkingen móét hij van te voren van zijn telefoon verwijderen. "Ik ga dat ook zeker doen. En zal drie keer checken of echt alles eraf is. Ik wil in dat land echt geen risico lopen."

Kritiek op Michel: 'Compleet onverantwoord' Michel vindt het vooral leuk om de marathon in Noord-Korea te lopen. Maar Remco Breuker, professor Korea Studies aan de Universiteit Leiden, is kritisch op de 47-jarige hardloper: "Je moet eigenlijk nooit naar Noord-Korea gaan." "Het is gewoon compleet onverantwoord", zegt Breuker. "Als je niet weet wat er aan de hand is, dan heb je gewoon onder een steen geleefd. Je weet waar het geld naartoe gaat." Breuker begrijpt overigens wel waarom Michel mee wil doen: "Het klinkt exotisch en gevaarlijk, een marathon lopen in Noord-Korea. Maar als je je daar netjes aan de regels houdt, overkomt je niets. Terwijl je het regime wel een beetje legitimeert door mee te doen. Je moet eigenlijk nooit naar Noord-Korea gaan. Alleen als je de situatie echt kunt verbeteren. Maar dat kunnen mensen als jij en ik niet."

Meer op rtlnieuws.nl: