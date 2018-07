Michael P. krijgt 28 jaar cel en tbs voor doden Anne Faber

Michael P. is door de rechter veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Dat is dezelfde straf als de eis van het Openbaar Ministerie.

De 25-jarige Faber verdween eind september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde.

Bekijk hier de uitspraak van de rechtbank:

"Verdachte zo lang mogelijk de maatschappij uit."

Weerzinwekkende feiten

Dat gebeurde - na aanvankelijk zwijgen - op aanwijzingen van P., die was opgepakt omdat zijn DNA op de gevonden jas van de vrouw zat. Na zijn arrestatie zei P. drie dagen niets, omdat hij naar eigen zeggen was mishandeld tijdens zijn aanhouding.

Volgens deskundigen lijdt P. aan een stoornis, hij reageert snel agressief als hij meent te worden benadeeld. De rechtbank nam die conclusies vandaag over. De verdachte is volgens de rechter licht verminderd toerekeningsvatbaar. P. is daarom volgens de rechtbank in grote delen aansprakelijk voor wat hij heeft gedaan.

Geen levenslang omdat er dan het risico is dat #MichaelP mogelijk na 25 jaar zou kunnen vrijkomen 'zonder adequate behandeling'. #AnneFaber — Jeroen Wetzels (@jeroenwetzels) 17 juli 2018

Het kan volgens de rechtbank niet worden bewezen dat Michael P. op pad ging om iemand te vermoorden. Maar tegelijk handelde hij na de botsing met Anne Faber wel 'doelbewust en planmatig'.

De dag dat Anne Faber werd gevonden:

Anne Faber kwam na een fietstocht niet meer thuis. Jeroen Wetzels deed uitgebreid verslag van deze schokkende zaak.

De aanklager noemde twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vorige maand de 'ronduit weerzinwekkende feiten' die P. pleegde. "Een horrorscenario voor iedere vrouw." Onder bedreiging van een mes werd Faber 'bruut verkracht en mishandeld'.

Onnoemelijk veel leed aangedaan

In emotionele verklaringen lieten de ouders van Faber toen weten wat P. hen heeft aangedaan. P. zelf kwam toen in zijn laatste woord, aan het einde van de twee dagen durende rechtszaak, niet verder dan twee zinnen: "Ik heb echt verschrikkelijk veel spijt van mijn daden. Dat was het."

Volgens de rechter heeft de P. de familie van Anne Faber onnoemelijk veel leed aangedaan. Hij heeft de onzekerheid over haar leed twee weken laten voortbestaan. Pas nadat hem werd verteld dat meewerken in zijn eigen voordeel kon zijn, is hij gaan meewerken aan het onderzoek. "Zijn verklaringen komen berekend en onoprecht over", zei de rechter tijdens de uitspraak. "De verdachte is een gewetenloze en perverse man, die zijn eigen belang boven dat van anderen stelt."

#MichaelP is zelf aanwezig bij de uitspraak. #AnneFaber — Jeroen Wetzels (@jeroenwetzels) 17 juli 2018

Rechtbank veroordeelt #MichaelP tot 28 jaar gevangenisstraf plus TBS met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van #AnneFaber. @rechtbankMNL pic.twitter.com/ULtKgq7fNC — Jeroen Wetzels (@jeroenwetzels) 17 juli 2018

Waar zijn de sieraden van Anne?

Met de familie en vrienden van Anne Faber in een andere zaal, stelt de officier van justitie een voor hen zeer belangrijke vraag aan Michael P..

