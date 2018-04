'Meld Misdaad Anoniem verkoopt binnengekomen tips'

Tiplijn Meld Misdaad Anoniem geeft de anonieme tips niet alleen door aan de politie, maar blijkt ze ook te verkopen aan andere partijen. Daarmee casht de stichting jaarlijks bijna een half miljoen euro, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer

De klanten van de tiplijn zijn vooral gemeenten, maar ook verzekeraars, energiebedrijven en de belastingdienst kunnen tips kopen. Ze betalen een vast bedrag per maand en een bedrag per tip.

Met die tips kan een energiebedrijf bijvoorbeeld achter iemand aan gaan die illegaal stroom aftapt voor zijn illegale hennepkwekerij, kan een verzekeraar bij diezelfde hennepkweker verhaal halen wegens fraude en kan de Belastingdienst bij die persoon terecht omdat hij zwart geld bezit.

Kunnen niet anders

Directeur Titus Visser van de stichting achter de tiplijn zegt niet anders te kunnen. "We worden nou eenmaal gedwongen op zoek te gaan naar geld." Jaarlijks krijgt de stichting 1,1 miljoen euro van het Rijk, terwijl de kosten zo'n 1,6 miljoen euro bedragen, zegt hij.

Experts uiten hun zorgen in het weekblad. "Meld Misdaad Anoniem is de opsporing aan het vercommercialiseren. Dat is volstrekt onacceptabel", zegt advocaat Jan Boone. Hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne noemt de verkoop van meldingen risicovol. "Er kunnen perverse prikkels ontstaan om het product zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daardoor bestaat het risico dat wat minder wordt gelet op bepaalde waarborgen zoals een maximale bewaartermijn van drie maanden. Want dat is dan toch commercieel wat minder interessant."

Niet zo anoniem

Een jaar geleden lag de tiplijn ook al onder vuur, toen uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat online tips niet zo anoniem bleken te zijn. Doordat de website zonder waarschuwing cookies plaatste, was een anonieme tipgever in sommige situaties met naam en adres bij Google bekend. De stichting beloofde toen beterschap.