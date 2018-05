Meer zeggenschap over je persoonlijke gegevens: nieuwe wet gaat vandaag in

Vandaag gaat hij in: de nieuwe Europese privacywet. Die is strenger dan de bestaande wet over de bescherming van persoonsgegevens. Mensen krijgen nu meer zeggenschap over wat daarvan is vastgelegd.

De nieuwe regels zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin staat onder meer dat je je gegevens mag inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen.

Zoekgedrag op internet

Het gaat dan om gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals medische gegevens, financiële gegevens en gegevens over zoekgedrag op internet. Bedrijven en organisaties leggen ze op grote schaal vast. Heb je daarover iets te klagen, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel organisaties zeggen dat ze nog niet klaar zijn voor de nieuwe wet. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesfirma PwC. Die onderzocht 385 grote en middelgrote organisaties. Van hen zei 42 procent de zaken op orde te hebben.

Veilig opslaan

Bedrijven en organisaties moeten vanaf vandaag precies bijhouden welke gegevens van individuen ze registreren en hoe lang ze die data bewaren. Vertrouwelijke informatie mag niet direct gekoppeld zijn aan de persoon. Die informatie moet veilig worden opgeslagen, het bedrijf of de organisatie moet daarvoor een beleid hebben en moet zijn gebruikers daarover informeren.

Dit verandert door de nieuwe privacywet

Alles wordt anders vandaag – maar hoe anders? Frederieke Hegger van RTL Z legt het uit.

