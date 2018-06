Meer treinen van en naar Amsterdam: kabinet doet forse investering

Het kabinet trekt 350 miljoen euro uit voor de uitbreiding van het Amsterdamse Centraal Station en station Amsterdam Zuid. Door de investeringen die tot 2030 plaatsvinden kunnen er bijna tweemaal zoveel treinen gaan rijden van en naar Amsterdam Centraal.

Reizigers kunnen straks op de trajecten naar bijvoorbeeld Alkmaar, Utrecht, Arnhem en Nijmegen iedere tien minuten de trein pakken. Het Centraal Station krijgt met de uitbreiding negen doorgaande sporen en bredere perrons waardoor een groei mogelijk is van 34 treinen naar 57 treinen per uur.

Station Zuid uitgebreid

Het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid met een vijfde en zesde spoor. Zuid wordt vooral aankomststation voor internationaal spoorverkeer.

"In de komende 10 jaar komen er nog zo'n 500.000 mensen bij in de randstad. Deze mensen willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Ik ben blij dat ik samen met de regio Amsterdam kan investeren zodat de trein een nog aantrekkelijker alternatief wordt om van en naar Amsterdam te reizen", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Meer op rtlnieuws.nl:

Ook op Amsterdam CS toegangspoortjes dicht