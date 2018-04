Mbo'ers naast schoolgeld honderden euro's extra kwijt aan opleiding

Een mbo-opleiding kost soms wel duizend euro extra, bovenop het lesgeld. Hoeveel je precies kwijt bent, kan enorm verschillen per opleiding – maar ook per school.

Gereedschap, kappersscharen en koksmessen: je moet ze zelf betalen als je een mbo-opleiding volgt. Voor dit soort materialen betaal je in het eerste jaar van het mbo gemiddeld 670 euro, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het maakt uit waar je een opleiding volgt: op de ene school ben je een stuk meer kwijt dan op een andere. De mbo-opleiding verpleegkunde kost bijvoorbeeld afhankelijk van je school tussen de 900 en 1900 euro.

Wat betaalt een mbo'er? Materialen, zoals koksmessen, scharen en kleding

Boeken en licenties

Vrijwillige bijdragen voor bijvoorbeeld excursies

Wettelijk lesgeld Als je minderjarig bent betaal je nog geen lesgeld, maar krijg je ook nog geen studiefinanciering.

Kappersopleiding

Uit het onderzoek van RTL Nieuws bleek dat de kosten, naast het lesgeld, in één jaar soms oplopen tot ruim boven de 1000 euro. Vooral de kappersopleiding blijkt prijzig. Op het Koning Willem I College in Den Bosch kost die bijvoorbeeld 1850 euro in het eerste jaar alleen. Ook in het tweede en derde jaar betaal je nog honderden euro's.

Het Koning Willem I College zegt dat de hoge kosten ontstaan doordat er veel met poppen en haarstukken wordt gewerkt in plaats van vrijwilligers, die je gratis kunt knippen. “Vrijwilligers zijn soms net ziek op een examen, dat willen we hiermee voorkomen. Voor studenten die de kosten niet kunnen betalen, is er een mogelijkheid om via de school een tegemoetkoming te krijgen.”

Schoolkosten afgeschaft

Niet alle opleidingen en scholen vragen zoveel geld. De verschillen binnen opleidingen lopen in de honderden euro’s. Het Brabantse De Rooi Pannen heeft de schoolkosten vorig jaar zelfs helemaal afgeschaft.

Een betaalbare mbo-opleiding, dat kan dus wel

De techniekcampus in Zaandam heeft op een slimme manier de kosten voor de leerlingen superlaag weten te houden.

Ook het Graafschap College in de Achterhoek vraagt voor veel van zijn technische opleidingen geen schoolkosten. De school krijgt dit voor elkaar door het bedrijfsleven de opleidingen te laten sponsoren. "Bij het bedrijfsleven is een grote behoefte aan technisch personeel. Het niet hoeven betalen van schoolkosten kan leerlingen die twijfelen over een technische opleiding misschien net over de streep trekken."

Overheid

Op dit moment is er geen wettelijk maximumbedrag voor schoolkosten, wel is er overheidsgeld beschikbaar waardoor de meest schrijnende gevallen door de school kunnen worden geholpen.

Het onderzoek RTL Nieuws onderzocht negen mbo-opleidingen en vroeg alle scholen die deze opleidingen verzorgen naar de schoolkosten. Ook is online nagezocht wat de schoolkosten waren. De negen opleidingen zijn geselecteerd op basis van populariteit en baankansen. Ook zijn ze gespreid over alle sectoren. Uiteindelijke hebben we bij iedere opleiding op de meerderheid van de scholen de kosten gevonden. Dit resulteerde in 172 (verschillende) bedragen.

