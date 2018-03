Mariniers balen van verhuizing: 'Ik wil geen weekendvader zijn'

Gert Jan Verspui hoeft nog geen uur te rijden om op de kazerne in het Utrechtse Doorn te komen. Hij is sergeant bij de mariniers en blij dat de kazerne zo dichtbij is. "Ik kan elke dag op en neer naar huis. Ik heb drie kinderen. 's Avonds kan ik mijn taken oppakken als vader en gezinslid."

Maar de kazerne wordt te klein voor de ongeveer 2000 mariniers die werken in Doorn. Ze moeten in 2022 verhuizen naar Vlissingen, Zeeland. Er is gekozen voor Zeeland omdat daar eerder een aantal grote organisaties wegtrokken. Al 73 mariniers zijn om die reden weggegaan bij het korps, drie keer zoveel als in andere jaren.

Sergeant Verspui is niet blij met de verhuizing van de kazerne. Hij benadrukt dat hij een 'fantastische baan' heeft, maar wil liever geen weekendvader worden en verhuizen is ook niet aantrekkelijk.

Dure kinderopvang

Zijn kinderen worden nu nog opgevangen door familieleden. "Kinderopvang is heel duur. En uit onze huidige woonplaats weggaan zorgt ook voor veel kosten. Bovendien heeft mijn vrouw dan geen familieleden om tijd mee door te brengen als ik weg ben of om eventueel problemen op te vangen als ik er niet ben", zegt Verspui. Want een marinier op missie heeft vaak een vrouw die er wekenlang alleen voor staat. "En wij hebben geen contacten in Zeeland."

Verspui is voor zijn werk veel van huis. Dat hoort erbij, erkent hij. "Mijn vrouw is eraan gewend dat ik vaak weg ben. We hebben drie kinderen en zij pakt bijna altijd alles alleen op als ik weg ben. Of ze krijgt hulp van familie. En als ik er ben, ben ik blij dat ik ook wat dingen kan doen. Gewoon thuis zijn, met sporten, gesprekken op school, daar wil je bij zijn als vader. Als ik een kazerneweek heb, vind ik het fijn om naar huis te kunnen."

Fantastische baan

Het is geen werk waar je zomaar mee stopt, zegt Verspui, want 'het is een fantastische baan'. "Elke drie jaar heb ik een andere functie die elke keer weer uitdagend is. Maar mijn thuissituatie is belangrijker dan de mooie Zeeuwse stranden."

