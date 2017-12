Man met mes door marechaussee neergeschoten op Schiphol

De marechaussee heeft vanmiddag een man neergeschoten op Schiphol. De man dreigde met een mes. Daarop heeft de marechaussee de man neergeschoten. De situatie is nu veilig.

De verdachte is overmeesterd, aangehouden en afgevoerd, laat de marechaussee weten. Schiphol Plaza werd na het incident ontruimd. Na het afvoeren van de verdachte is het weer vrijgegeven. Een klein gedeelte is nog afgezet, laat Schiphol weten. Het vliegverkeer heeft geen hinder.

De man is naar het VU gebracht om geopereerd te worden. Hij is geraakt in zijn been. Zijn identiteit is nog niet bekend.

Geen treinverkeer

Korte tijd konden er geen treinen stoppen op het station Schiphol. Vanaf 17.30 uur zijn de beperkingen opgeheven.

Debby Claus maakte via Instagram deze beelden openbaar. Er zijn schoten te horen en rennende marechaussee te zien:

Pascalle Broer was op Schiphol samen met haar dochtertje Robin. Ze waren net gaan zitten bij de Burger King toen ze schoten hoorden. Tot twee keer toe . "Eerst dacht ik wat is hier aan de hand? Maar toen er daarna opnieuw geschoten werd was het duidelijk foute boel en renden we met honderden mensen tegelijk naar de uitgang. Behoorlijk bizar. We buitelden niet over elkaar heen, want het is er behoorlijk ruim, maar bizar is het wel."